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陸企掃貨遊戲、工作站產品 國產晶片難以滿足暴增的運算需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，中國大陸科技業者今年來已採購超過100萬組輝達（NVIDIA）的遊戲與工作站晶片，顯示當地企業在國產晶片難以滿足暴增的運算需求之際，轉而採用輝達並非專為先進人工智慧（AI）系統所設計的產品，也凸顯輝達在中國大陸市場的重要性依然不減。

業界表示，雖然大陸今年國產AI晶片產量已增加一倍以上，AI晶片供應量可望達350萬組，但整體需求估計遠超過500萬組。

為填補供需缺口，陸企開始轉向採購符合美國出口管制規定的輝達遊戲及工作站處理器，包括RTX Pro 6000D、RTX Pro 5000及RTX 5090等，再重新用於部分AI運算工作。

相較於華為旗艦產品昇騰910C等國產先進AI晶片，輝達這些產品在多數運算領域的效能較差，但仍足以應付較簡單的AI工作負載，例如推論過程中的「預填」或「提示處理」階段，也就是機器讀取使用者提示詞、尚未開始解碼並生成答案的階段。

陸企 晶片 輝達

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