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輝達 AI 晶片市占降至34% 華為、阿里平頭哥等加速追趕

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
輝達（NVIDIA）上半年在中國大陸人工智慧（AI）資料中心晶片的市占率，從超過五成降至34%。路透
輝達（NVIDIA）上半年在中國大陸人工智慧（AI）資料中心晶片的市占率，從超過五成降至34%。路透

路透引述國際數據資訊公司（IDC）的一份報告指出，輝達（NVIDIA）上半年在中國大陸人工智慧（AI）資料中心晶片的市占率，從超過五成降至34%，主要受到美國出口管制及華為等當地競爭對手站穩腳跟的影響。

IDC數據顯示，輝達上半年在中國大陸的AI加速器晶片出貨量年減44%至67.8萬組，出貨市占率為34%。IDC未說明這34%市占涵蓋哪些輝達產品，也未說明是否包含B200和B300等先進晶片。

華為同期的AI加速器出貨量為57.2萬組，高於一年前的30多萬組，市占率為28%。

阿里巴巴旗下的晶片設計部門平頭哥半導體（T-Head）上半年的中國大陸AI晶片市占為7%，之後依序是寒武紀科技的5%、百度旗下昆侖芯的4%，以及海光信息的3%。在IDC追蹤的11家中國大陸晶片製造商中，有九家的出貨量年比都成長。

華府限制中國大陸獲取輝達最強大的AI晶片，從而限制了輝達能在當地銷售的產品陣容。同時，北京方面大力推廣國產替代產品，並要求中國大陸企業進口符合規定的輝達晶片時，必須獲得批准。

輝達執行長黃仁勳曾多次批評華府的出口限制措施。

中國大陸上半年的AI加速器總出貨量為200.8萬組。其中，IDC表示，繪圖處理器（GPU）的出貨量下滑26%至99.1萬組，原因是符合在中國大陸銷售條件的供應量仍然有限。

晶片 輝達 華為

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