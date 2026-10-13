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阿里千問推新款AI眼鏡 陸媒：AI代理競爭延伸至實體世界

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿里巴巴旗下千問推出新一代AI眼鏡N1、N1 Pro及AI耳夾式耳機，試圖將AI穿戴裝置打造成個人AI代理進入實體世界的入口。圖／取自智東西
阿里巴巴旗下千問推出新一代AI眼鏡N1、N1 Pro及AI耳夾式耳機，試圖將AI穿戴裝置打造成個人AI代理進入實體世界的入口。圖／取自智東西

阿里巴巴旗下千問13日推出新一代AI眼鏡N1、N1 Pro及AI耳夾式耳機，搭配補貼及限時優惠後，眼鏡最低人民幣2,218元（下同）、耳機1,099元起。陸媒分析，阿里將AI穿戴裝置定位為個人AI代理（Personal Agent）進入實體世界的入口，競爭焦點也從硬體規格延伸至場景感知、任務執行及生態系整合能力。

大陸科技媒體智東西指出，千問N1標準版折扣前售價約2,999元，部分媒體報導起售價為2,899元，搭配大陸國家補貼及首發優惠後，最低2,218元起。N1搭載5000萬像素攝影鏡頭，運行阿里通義千問AI助手，使用者可透過骨傳導麥克風進行語音互動，執行翻譯、會議紀錄、購物及支付等任務。

售價3,499元的N1 Pro新增眼球追蹤功能，使用者注視物體即可詢問相關資訊，也可透過虹膜掃描確認支付，並監測心率、血氧及皮膚溫度。千問也同步推出首款AI耳夾式耳機Qwen Clip，由千問與Bose共同推出，售價1,299元，支援翻譯及筆記紀錄。

另，第一財經提到，千問N1系列AI眼鏡具備全天候環境感知、即時翻譯、會議紀要及語音交辦任務等功能。阿里巴巴集團千問事業部副總裁宋剛表示，千問的目標是成為每個人的Personal Agent，AI穿戴裝置是千問在實體世界的延伸，也是個人AI代理的重要組成部分。

報導指出，阿里將AI眼鏡定位為個人AI代理在實體世界的延伸，競爭焦點也從硬體參數轉向感知與執行能力，包括眼鏡與千問功能、阿里生態系的串接，以及AI代理能否理解使用者所處場景並調用服務完成任務。

不過，AI硬體市場仍面臨挑戰。IDC數據顯示，2026年第二季大陸智能眼鏡市場出貨61.1萬台，年減8%，首度出現負成長。第一財經指，儘管廠商持續競逐外觀、畫質及硬體參數，現象級產品仍未出現，AI眼鏡要真正進入一般使用者的日常生活仍有一段距離。

方正證券近期研報分析，AI眼鏡正處於從產品驗證向快速放量過渡的關鍵階段，廠商圍繞AI互動、AR顯示、拍攝記錄及生態系協同展開布局，雖具長期滲透空間，但產業仍處於消費端導入期。對阿里等大陸廠商而言，如何在重量、續航力、外觀、性能及價格間取得平衡，並整合軟硬體生態系、理解使用者複雜意圖，仍是競爭關鍵。

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