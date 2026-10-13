茶百道遭香港證監會停牌 因IPO涉嫌人為操縱

大陸連鎖新式手搖品牌「茶百道」IPO疑遭人為操縱，被香港證監會下令停牌。

香港證監會官網13日公告，已對兩個集團採取行動，因它們涉嫌參與欺詐計畫，意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象。香港證監會已根據相關規定，自13日上午9時起暫停四川百茶百道實業股份有限公司（2555.HK）的股份交易。

香港證監會調查指出，有兩個可疑犯罪集團涉嫌參與欺詐計畫，茶百道在 2024 年 4 月上市時，這群人涉嫌透過非法的人為操縱，營造出市場上對茶百道股票有強勁、旺盛需求的「非真實假象」，誤導普通投資大眾與市場跟風認購。

該調查揭露「左手倒右手」的洗錢式造假手法，茶百道上市成功後，獲得了一筆龐大的募集資金（IPO 所得款項），上市公司與可疑集團簽訂了未披露的秘密協議，以「投資金融產品」的名義，將這筆募得的資金合法轉出給可疑集團。

可疑集團收到錢後，再將資金暗中回流（繞回）給當初在 IPO 時大量認購新股的「主要承配人」（即特定大莊家、大投資者）或其關聯人士，這種手法本質上是用公司募集到的錢，去補貼、甚至支付那些幫忙撐大認購量、製造股票熱銷假象的「臨演投資人」，屬於嚴重的欺詐與掏空犯罪。

就第一個可疑集團而言，香港證監會已向六家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理孫然及八家相關公司名下客戶帳戶內的資產，以43.79億港元為限（香港證監會歷來同類案件中的最高限制金額）。第一個可疑集團涉嫌參與有關撥康視雲製藥有限公司（撥康視雲，2592.HK）及茶百道的首次公開招股的欺詐計畫。

就第二個可疑集團而言，香港證監會已向29家經紀行發出限制通知書，禁止它們處理或處置劉浩然等三個實體名下客戶帳戶內的資產，以2.85億港元為限。這可疑集團涉嫌參與有關天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（天聚地合，2479.HK）的首次公開招股的欺詐計畫。

香港證監會提到了三家上市公司，除茶百道之外，撥康視雲已於9月10日停牌，天聚地合則從2025年4月1日暫停交易。

2008年，第一家茶百道在成都誕生。2017年2月，茶百道餐飲成立。茶百道於2024年4月23日在港股上市，成為當時登陸港交所的「加盟制茶飲第一股」，上市首日破發，股價大跌逾26%，市值蒸發近70億港元至189億港元。截至10月12日，茶百道收4.035港元，較17.5港元發行價下跌近77%，今年以來股價已跌超36%，市值為60億港元。