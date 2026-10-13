深圳APEC峰會 港媒：部分美企執行長已決定不出席

深圳將於11月舉行APEC峰會，香港南華早報今天報導，一些美國企業執行長已決定不出席會議，原因是行程安排及預定會議缺乏具體細節。

APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。南華早報引述消息人士表示，北京已邀請多名美國商界領袖出席深圳APEC峰會，特別是今年5月曾隨美國總統川普訪問中國以及9月出席白宮為到訪的中國國家主席習近平舉行的國宴的商界領袖。

消息人士表示，北京視這些美國商界領袖為頂級嘉賓，他們代表了美國最先進企業。此外，其他在中國有業務的美企高階主管以及其他APEC成員國龍頭企業高管也在北京邀請之列。

不過，報導引述消息人士表示，數名美企領袖已決定不出席此次峰會，因為日程安排及預定會議缺乏具體細節。

另有消息人士表示，北京已多次延後登記參加峰會的最後期限，顯示企業反應冷淡，但北京卻未著手解決導致反應冷淡的原因。