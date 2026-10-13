歐中貿易談判後 王文濤稱磋商成果穩定業界預期

歐中貿易談判上週在北京結束，中國商務部部長王文濤12日表示，中歐貿易投資磋商機制第2次例會達成一系列成果共識，穩定了業界的預期。

據中國商務部網站發布，王文濤12日會見達能集團（Danone）執行長盛睿安（Antoine de Saint-Affrique），並發表上述言論。雙方在這場會見中，就達能集團在中國的發展，以及中歐、中法經貿關係等議題進行交流。

王文濤表示，中國堅定不移擴大高水平對外開放，消費市場不斷擴大，消費結構持續升級，為外資企業在中發展提供廣闊空間。歡迎達能集團擴大在中投資和創新研發，為中國和國際市場提供更多優質產品和服務。

王文濤說，「近日，中歐貿易投資磋商機制第2次例會達成一系列成果共識，穩定了業界的預期」。希望達能集團為中歐、中法經貿關係發展發揮積極作用。

據中方訊息，盛睿安表示，達能集團看好中國市場前景，將持續加大對中投資和新產品研發，願為歐中、法中經貿合作貢獻力量。

達能集團是一家跨國食品公司，總部位於法國巴黎。

歐盟與中國貿易談判9日在北京落幕，中國商務部9日晚間發布「中歐貿易投資磋商機制第二次例會聯合聲明」，稱雙方達成包含16項內容的成果共識清單，將繼續探討降低部分商品關稅的可能性，以及雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車（油電混合動力汽車）貿易達成諒解。

中國商務部網站10日公布對於這次會議的「解讀」，指雙方針對電動汽車、油電混合動力汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級。