陸太陽光電業者再開反內捲會議 這次劃定材料報價底線

大陸光電巨頭通威、協鑫等企業據報11日在杭州舉行閉門會議，推進行業反內捲倡議。會議形成產能限制落地計劃，提出通過市場化調節機制，並約定矽料平均成本含稅價及對應銷售價格不得低於每噸人民幣4.3萬元。

這次會議值得關注的劃定報價底線，中國證券報報導，多晶矽與電池片環節的平均價格底線分別是：矽料（含西門子法及顆粒硅）含稅均價不得低於4.3萬元/噸；電池片環節，BC電池報價不得低於0.86元/瓦，TOPCon電池報價不低於0.79元/瓦。會議同時強調，出口訂單、社會採購以及招投標環節報價，均須遵守上述價格底線。

報導指出，這次會議還建議搭建企業間相互監督機制。參會企業達成共識，針對涉嫌違反低價傾銷相關規定、惡意擾亂市場秩序的行為，鼓勵企業主動舉報。會議還建議相關監管部門，對部分央企採用最低價採購、衝擊行業價格體系的行為予以查處。

去年底開始，大陸光電業多次倡議反內捲，比較著名的有三場會議，一是2025年底在成都舉行的會議，會議產出「成都宣言」呼籲反對劣質低價、最低價中標；二是今年8月陸八家多晶矽企業在上海共同簽署反內捲倡議書，承諾所有光電產品銷售價格（含招投標報價）均不得低於依據團體標準「光伏行業成本覈算模型通則」覈算的對應成本；第三場則是近期舉行的杭州會議。

有觀點認為，三場會議各有主題、層層遞進：上海會議側重頂層設計，就行業「反內捲」達成整體共識；成都會議聚焦具體細節，敲定減產與自律框架；而杭州會議則在此基礎上，進一步形成產能限制的落地計劃，並通過市場化調節機制，推動各企業根據市場總需求自主統籌、主動壓制自身產能。有與會企業人士表示，各家企業已在成都會議後相繼啓動行動，杭州會議後更是全面落地執行。

東吳證券‌預計，2026年全球光電裝機持續增長，中國高位回落；伴隨反內捲推進，矽片、組件等環節產能擴張將停止甚至減產，供給過剩有望改善。