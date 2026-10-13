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等了十年 Visa終於取得大陸境內清算入場券

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Visa終於拿到大陸境內清算入場券。 路透
Visa終於拿到大陸境內清算入場券。 路透

等了近10年，Visa終於等來了中國人民銀行（大陸央行）的批准，成為繼美國運通、萬事達卡之後第三家拿到大陸銀行卡清算市場「入場券」的國際卡組織。與其他兩家選擇合資路徑不同，Visa這次選擇純外資獨資身份入場，一場真正意義上的市場競爭才剛開始。

支付之家報導，大陸央行13日更新銀行卡清算機構行政許可資訊公示，威士信息技術（北京）有限公司正式進入獲准籌備機構名單，許可檔編號為「銀許准予決字〔2026〕第90號」，許可內容為「准予籌備銀行卡清算機構」。

威士信息技術（北京）有限公司是Visa在大陸境內設立的企業法人。這代表Visa距離在大陸境內經營銀行卡清算業務又邁出了重要一步。

這次獲批，還有一個值得關注的細節。威士公司的兩名股東均為Visa旗下的境外企業。其中，註冊於新加坡的威士環球私人有限公司持股99%，註冊於美國的維薩國際服務協會持股1%。兩家公司合計持有威士公司100%股權。

這使Visa的進入方式與先前美國運通、萬事達卡形成了明顯區別。

美國運通最初與連連數位、萬事達卡與網聯分別通過中外合資機構取得境內銀行卡清算市場的准入資格。Visa則選擇了純外資股權結構。

早在2019年，Visa時任CEO艾克禮就公開表示，公司選擇以外商獨資企業的形式申請境內人民幣銀行卡清算業務許可。

7年之後，這條申請路徑終於迎來實質性進展。VisaCEO麥凱恩在聲明中表示，此次籌備申請獲批是Visa長期致力於服務大陸市場的重要里程碑。公司將按照大陸央行的相關規定推進後續工作，爭取早日在大陸境內展業。

早在1987年，Visa就已經透過與大陸銀行合作發行銀行卡進入大陸市場。2017年，Visa開始申請大陸境內銀行卡清算業務資格。此後，美國運通、萬事達卡相繼獲得境內清算業務許可證並正式開業，Visa卻始終沒有完成這一跨越。

今年5月，Visa還在等牌照，萬事達卡已經在爭取更大的經營空間。當時，VisaCEO剛剛分別與大陸商務部、大陸央行高層會面，討論在華發展等議題。不到5個月，大陸央行正式公布籌備許可結果。

隨著Visa終於取得籌備批准，等待近10年的准入問題迎來重要轉折。接下來，它也要面對如何將清算資格轉化為實際經營空間的問題。

Visa 大陸央行

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