大陸財政部長藍佛安 將在港APEC財長會議上致開幕辭

香港媒體報導，大陸財政部長藍佛安下周將在香港舉行的亞太經濟合作組織（APEC）財長會議上致開幕詞。

根據香港南華早報取得的議程草案，會議定於10月20日至21日在灣仔香港會議展覽中心舉行。 APEC共有21個成員經濟體，目前主要經濟體正敲定與會代表。

另據路透報導，台灣財政部長莊翠雲將出席這場會議。

南華早報上周報導，美國財政部長貝森特可能不會出席在香港舉行的APEC財長會議，以專注籌備美國總統川普11月訪問深圳的行程。

根據議程，部分主要官員將於10月19日提前抵港，當天將集中起草財長聯合聲明。這份聲明被視為這次會議最重要的成果。

正式會議將於10月20日上午10時以財長閉門會議開始，隨後舉行工作午餐。佛安將在下午2時致五分鐘的開幕辭，之後由2026年APEC高官會主席陳旭介紹本年度APEC的重點議題及最新進展。

與會者預計於下午4時至6時參加三場討論。首場討論將由國際貨幣基金組織（IMF）、亞洲基礎設施投資銀行和亞洲開發銀行介紹全球及區域經濟與金融展望。

第二場討論將由世界銀行發表關於支持家庭及投資人力資本的財政政策報告，隨後邀請部長及代表團團長分享看法。最後一場討論則由中國財政部發表政策聲明，闡述如何加強APEC區域內的數位基礎設施融資合作。

會議將於10月21日上午討論普惠金融及年輕金融人才等議題，並在午餐前公佈聯合聲明後結束。

今年APEC領導人峰會定於11月在深圳舉行。這將是大陸繼2001年上海和2014年北京之後，第三次主辦這項會議。