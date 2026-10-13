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字節跳動成立AI安全部門 防AI代理失控

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科技巨頭字節跳動旗下人工智慧（AI）研究團隊Seed日前成立AI安全部門「Seed Model-Alignment & Preparedness」，加強安全與對齊方向的投入，對齊的核心是讓模型的行為與人類意圖和安全約束保持一致。路透
大陸科技巨頭字節跳動旗下人工智慧（AI）研究團隊Seed日前成立AI安全部門「Seed Model-Alignment & Preparedness」，加強安全與對齊方向的投入，對齊的核心是讓模型的行為與人類意圖和安全約束保持一致。路透

大陸科技巨頭字節跳動旗下人工智慧（AI）研究團隊Seed日前成立AI安全部門「Seed Model-Alignment & Preparedness」，加強安全與對齊方向的投入，對齊的核心是讓模型的行為與人類意圖和安全約束保持一致。

澎湃新聞報導，該部門由嚴林負責，彙報給Seed負責人吳永輝。原Responsible AI團隊及部分Chat團隊成員將轉入新部門，尋求提升Agent Model（AI代理模型）安全能力，以及防範CBRN（化學、生物、放射、核）等前沿能力風險。

大模型安全風險日益凸顯，智能體逃逸引發的網路攻擊等事件頻繁發生。先前，境內大模型研究團隊的安全與對齊工作大多被納入到公司整體的安全合規體系中，據了解，字節跳動Seed是境內首家單獨成立安全與對齊部門的前沿AI實驗室。

Seed團隊內部判斷，隨著模型能力越來越強、應用場景越來越複雜，安全與對齊已不只是風險防範，而是決定模型能否規模化應用的核心能力。

Seed安全與對齊部門將圍繞模型規範制定、安全評估系統建設、對齊訓練、防護系統搭建和風險監控等方向持續投入，並加強與外部研究機構和第三方評測的公開合作，最終使前沿模型在安全與授權約束內有效完成任務，隨著模型能力和自主性增強，持續降低濫用及行為偏離風險，建立面對未知風險的全面安全系統。

根據字節官網， Seed團隊成立於2023年，致力於尋找通用智慧的新方法，追求智慧上限，為科技和社會發展做出貢獻。Seed團隊在AI領域擁有長期願景與決心，團隊研究方向涵蓋MLLM、GenMedia、AI for Science、機器人等，在大陸、新加坡、美國等地設有實驗室與職位。

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