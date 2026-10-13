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Visa獲准籌建中國境內銀行卡清算機構

中央社／ 台北13日電

綜合陸媒今天報導，中國人民銀行（央行）正式批准Visa中國在中國境內籌備銀行卡清算機構。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，據中國人民銀行13日更新的銀行卡清算機構行政許可資訊公示，威士信息技術（北京）有限公司獲准籌備銀行卡清算機構。威士信息技術（北京）有限公司是Visa在中國境內成立的企業法人。

據報導，Visa是繼美國運通（American Express）、萬事達卡（Mastercard）之後，第三個獲准在中國境內籌建銀行卡清算機構的國際卡組織。

依照相關要求，威士公司後續需在一年內完成籌備工作，之後可提交開業申請，中國人民銀行會同金融監管總局審批同意後將頒發銀行卡清算業務許可證。

報導說，若後續順利獲得銀行卡清算業務許可證，將可在中國境內拓展成員機構、授權發行和受理Visa品牌的銀行卡，不再需要透過雙標卡的方式進入人民幣清算市場。

另據路透社，這是美國總統川普與中國國家主席習近平稍早前峰會後所作出的批准。當時有10多名美國大型企業的執行長參與峰會，包括支付巨頭萬事達卡和Visa的負責人。

知情人士當時透露，Visa希望如同競爭對手萬事達卡和美國運通獲得在中國業務的牌照，並以全資持股方式進入中國市場。

川普5月接受美媒福斯新聞（Fox News）訪問時說，他曾敦促中國官員進一步向Visa開放中國信用卡市場。

中國於2016年向外資企業開放銀行卡清算市場，但要求外國服務商在中國境內建立技術與數據基礎設施，以及數據備份系統。

萬事達卡於2023年獲准透過與網聯成立的合資企業，為中國境內人民幣銀行卡交易提供清算服務。

Visa執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）說，「籌建申請獲批，代表Visa長期深耕中國市場的努力取得重要進展」。

Visa 中國人民銀行

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