珠海航展12月7日-13日舉行 參展裝備逾3000件

第16屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）將於12月7日至13日在廣東珠海舉行。目前確定有50個國家地區、逾1100家企業將參展，參展裝備超過3000件。

根據中國官媒央視新聞報導，珠海航展新聞記者會13日在北京舉行，根據介紹，這屆航展的首展展品約占10%，航展主展區的參展飛機已有170多架，參展航空器規模再創歷史新高。俄羅斯聯邦空天軍「勇士」、阿拉伯聯合大公國空軍「騎士」飛行表演隊將參演，這是繼2016年後再有兩支外軍飛行表演隊參加中國航展。

在這屆航展，中國空軍一批主戰裝備將集體亮相，參展裝備覆蓋空軍偵察、預警、防空、支援、空降、無人應用及智慧裝備和彈藥等領域。

廣東省委常委、常務副省長，省政府新聞發言人張虎說，中國航展展示科技自立自強，會用好航展平台，更多聚集產業資源及強化愛國主義教育，包括將中國航展作為聚集高端產業要素的支點，促進開放合作，推進產業高質量發展。

原定11月中旬舉行的珠海航展，由於與11月18至19日在深圳召開的亞太經濟合作會議（APEC）峰會撞期，因此延期至12月舉行。