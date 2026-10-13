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CCL又要漲價了！玻纖布大缺料 這些產品建滔喊漲15％

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔13日傳出，再向客戶發出漲價函。聯合報系資料照片
大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔13日傳出，再向客戶發出漲價函。聯合報系資料照片

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔13日傳出，由於玻纖布市場需求旺盛，導致玻纖布、玻纖紗等上游供應緊張，已向客戶發出漲價通知，即日起將上調有使用到規格2116（含）以下玻纖布的板料和半固化片（PP）產品售價，價格上調15%。

從調價節奏來看，建滔積層板自2025年起已連續發出11輪漲價通知，本次為建滔今年第8度漲價，漲價範圍僅鎖定在由特定的玻纖布規格所製成的材料，並非建滔所有產品都全面調漲，然而調漲的消息反映出，在玻纖布原料成本持續上升的同時，往下游材料報價傳導的情形已開始浮現。

東方財富網報導，關於為何只漲了玻纖布的板料，建滔表示公司主動控制減少做低階的消費類板料，主要在接玻纖布產品的單子。目前玻纖厚布也還在缺，而玻纖薄布缺的程度更甚。

往後看，預計今明年產業趨勢繼續向好，加上第4季聖誕季預計漲價將繼續維持。玻纖薄布產品在AI伺服器中也須配套使用，玻纖薄布及相關CCL緊缺程度或有繼續超預期的空間。

近期電子級玻纖布價格持續上漲趨勢，國金證券研報顯示，10月以來，與前期相比，10月玻纖布漲幅超過10%，以人民幣為計價單位，規格為7628型號的玻纖布價格來到每公尺人民幣1.5元，G75的玻纖紗上漲每噸人民幣3,000元，規格為2116、1080型號的玻纖布上漲每公尺人民幣2.5元。

銅箔基板為印刷電路板（PCB）的核心基材，建滔積層板身為全球銅箔基板大廠，報價動向對下游PCB及電子製造業具有指標意義。

銅箔基板 漲價

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