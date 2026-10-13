快訊

11縣市有感！花蓮豐濱鄉17:30發生規模4.3地震 最大震度3級

美食部落客人設翻車！貪吃鬼涵涵離譜嗆路人全被拍到 態度丕變道歉了

明年春節請2天可連休11天！一票上班族不想跟進：感覺虧了

聽新聞
0:00 / 0:00

不只煞車踏板支架會斷裂 大陸汽車後輪還會分離

聯合報／ 大陸中心／即時報導
奇瑞汽車一輛2023款OMODA 5汽車日前在馬來西亞柔佛州首府新山行駛途中，突然發生後軸與左右後輪竟突然整組脫離車身的離譜意外。圖／取自微博
奇瑞汽車一輛2023款OMODA 5汽車日前在馬來西亞柔佛州首府新山行駛途中，突然發生後軸與左右後輪竟突然整組脫離車身的離譜意外。圖／取自微博

華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造、售價高達百萬人民幣級別的豪華休旅車（MPV）「尊界V800」，日前傳出實測中竟發生煞車踏板支架斷裂的嚴重安全事故。近日又傳出，奇瑞汽車一輛2023款OMODA 5汽車，以時速約85公里正常行駛時，在未發生碰撞或輾過坑洞的情況下，後軸與左右後輪竟突然整組脫離車身的離譜意外。

對此，奇瑞汽車11日發布聲明強調，這一事件未涉及人身傷害。奇瑞對此高度重視，第一時間開展調查，並積極與馬來西亞陸路交通局（JPJ）等當地政府監管機構密切溝通。

奇瑞汽車表示，經調查，該批次車輛可能存在後橋縱臂（後下支臂）局部焊接位置焊接強度不足，極端情況下存在焊縫撕裂風險。該結構車型此前已停產。奇瑞馬來西亞子公司配合JPJ相關安排，已受影響的8,878輛OMODA 5車型啟動召回，對相關零部件進行檢查，並將視情況免費更換。

大陸《觀察者網》指出，2024年4月便有車主投訴稱，OMODA 5在行駛中後軸會斷裂。奇瑞隨後在馬來西亞召回600輛汽車，並確認問題源於後軸焊接設備校準不當，最終為60輛受影響車輛更換後軸。但當時JPJ並未對該車型實施暫停銷售令。

今年10月6日，再有一輛2023款OMODA 5於馬來西亞柔佛新山行駛途中後橋縱臂斷裂，後軸連同兩個後輪直接脫離車身。據新加坡《聯合早報》報導，JPJ已暫時凍結OMODA 5的車型認證（VTA），在技術調查完成前，該車型不得進行新車註冊或銷售。

另據馬來西亞汽車媒體Paultan消息，OMODA 5在馬來西亞實際已經停產。2025年9月，由奇瑞全新的CHERY O5車型取代。兩款車型在後懸掛結構方面存在明顯差異，舊款OMODA 5採扭力樑式後懸架，目前仍在馬來西亞銷售的CHERY O5則改用多連桿式獨立後懸架。

大陸 華為 鴻蒙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國車再爆安全事故 奇瑞爆後軸脫離 在大馬被全面停牌

煞車踏板爆斷裂 尊界V800準車主沒信心 寧捨5萬元定金

煞車踏板斷裂續發酵 尊界回應稱11月啟動升級 網炸鍋

尊界V800檢測報告稱符合行標要求 江淮汽車大漲9%！

相關新聞

DeepSeek考慮入局具身智能 梁文鋒密集接觸相關創業者

大陸國產大模型龍頭深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒近期密集關注具身智能領域，並與多位創業者交流，探討機器人、大模型與現實世界交互方向；他正考慮DeepSeek是否進一步進入具身智能，方案包括親自組建團隊研發或透過投資切入。

大陸財政部長藍佛安 將在港APEC財長會議上致開幕辭

香港媒體報導，大陸財政部長藍佛安下周將在香港舉行的亞太經濟合作組織（APEC）財長會議上致開幕詞。

字節跳動成立AI安全部門 防AI代理失控

大陸科技巨頭字節跳動旗下人工智慧（AI）研究團隊Seed日前成立AI安全部門「Seed Model-Alignment & Preparedness」，加強安全與對齊方向的投入，對齊的核心是讓模型的行為與人類意圖和安全約束保持一致。

CCL又要漲價了！玻纖布大缺料 這些產品建滔喊漲15％

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔13日傳出，由於玻纖布市場需求旺盛，導致玻纖布、玻纖紗等上游供應緊張，已向客戶發出漲價通知，即日起將上調有使用到規格2116（含）以下玻纖布的板料和半固化片（PP）產品售價，價格上調15%。

不只煞車踏板支架會斷裂 大陸汽車後輪還會分離

由華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造、售價高達百萬人民幣級別的豪華休旅車（MPV）「尊界V800」，日前傳出實測中竟發生煞車踏板支架斷裂的嚴重安全事故。近日又傳出，奇瑞汽車一輛2023款OMODA 5汽車，以時速約85公里正常行駛時，在未發生碰撞或輾過坑洞的情況下，後軸與左右後輪竟突然整組脫離車身的離譜意外。

阿里千問將推個人AI助理 可代辦航班延誤理賠等

阿里巴巴旗下人工智慧（AI）應用程式千問，將推出全新個人AI助理（Personal Agent）「千問Go！」，可協助使用者辦理航班延誤理賠、汽車保養及運動場地預約，以及購物比價等事務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。