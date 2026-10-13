不只煞車踏板支架會斷裂 大陸汽車後輪還會分離

由華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造、售價高達百萬人民幣級別的豪華休旅車（MPV）「尊界V800」，日前傳出實測中竟發生煞車踏板支架斷裂的嚴重安全事故。近日又傳出，奇瑞汽車一輛2023款OMODA 5汽車，以時速約85公里正常行駛時，在未發生碰撞或輾過坑洞的情況下，後軸與左右後輪竟突然整組脫離車身的離譜意外。

對此，奇瑞汽車11日發布聲明強調，這一事件未涉及人身傷害。奇瑞對此高度重視，第一時間開展調查，並積極與馬來西亞陸路交通局（JPJ）等當地政府監管機構密切溝通。

奇瑞汽車表示，經調查，該批次車輛可能存在後橋縱臂（後下支臂）局部焊接位置焊接強度不足，極端情況下存在焊縫撕裂風險。該結構車型此前已停產。奇瑞馬來西亞子公司配合JPJ相關安排，已受影響的8,878輛OMODA 5車型啟動召回，對相關零部件進行檢查，並將視情況免費更換。

大陸《觀察者網》指出，2024年4月便有車主投訴稱，OMODA 5在行駛中後軸會斷裂。奇瑞隨後在馬來西亞召回600輛汽車，並確認問題源於後軸焊接設備校準不當，最終為60輛受影響車輛更換後軸。但當時JPJ並未對該車型實施暫停銷售令。

今年10月6日，再有一輛2023款OMODA 5於馬來西亞柔佛新山行駛途中後橋縱臂斷裂，後軸連同兩個後輪直接脫離車身。據新加坡《聯合早報》報導，JPJ已暫時凍結OMODA 5的車型認證（VTA），在技術調查完成前，該車型不得進行新車註冊或銷售。

另據馬來西亞汽車媒體Paultan消息，OMODA 5在馬來西亞實際已經停產。2025年9月，由奇瑞全新的CHERY O5車型取代。兩款車型在後懸掛結構方面存在明顯差異，舊款OMODA 5採扭力樑式後懸架，目前仍在馬來西亞銷售的CHERY O5則改用多連桿式獨立後懸架。