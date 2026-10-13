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阿里千問將推個人AI助理 可代辦航班延誤理賠等

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴旗下人工智慧（AI）應用程式千問，將推出全新個人AI助理（Personal Agent）「千問Go！」，可協助使用者辦理航班延誤理賠、汽車保養及運動場地預約，以及購物比價等事務。路透
阿里巴巴旗下人工智慧（AI）應用程式千問，將推出全新個人AI助理（Personal Agent）「千問Go！」，可協助使用者辦理航班延誤理賠、汽車保養及運動場地預約，以及購物比價等事務。路透

阿里巴巴旗下人工智慧（AI）應用程式千問，將推出全新個人AI助理（Personal Agent）「千問Go！」，可協助使用者辦理航班延誤理賠、汽車保養及運動場地預約，以及購物比價等事務。

有分析認為，阿里以自身兼具AI模型與核心交易平台的雙重優勢，將透過「千問GO」覆蓋需求到訂單完整鏈路，進一步提升生態內交易轉化率。

科技板日報報導，從部分已獲得測試資格的用戶分享來看，千問Go可幫助用戶辦理航班延誤索償、申請購物價保退款，以及詢價預約汽車保養、預訂運動場地等，個人AI助理的辦事範圍進一步拓展。

之後千問官方公眾號發布消息，Personal Agent「千問Go！」的體驗申請頁面已在千問APP上線。用戶可透過APP內指定入口提交申請，千問將逐步為更多用戶開放體驗資格。

官方公告顯示，讓每個人擁有自己專屬的AI助理，是千問一直以來的目標，此前，依託阿里生態與開放平台，千問已具備購物、出行、物流等領數十領域的個人辦事能力。

華爾街見聞報導，小額理賠、保價和詢價都有價值，辦理成本卻可能讓用戶放棄。Agent接手查詢、等待和溝通後，一部分原本沒有繼續辦理的需求有機會轉成服務調用與交易活動。

美銀10月7日的研究認為，Agent幫助用戶更順暢地完成任務和購買，有望擴大整體線上活動。摩根士丹利預計，偏向個人的大陸消費AI可變現市場到2030年約為人民幣3000億元，2040年可能達到人民幣1.6兆元，主要收入來自廣告和交易佣金。兆級空間是長期預測，距離兌現還有產品使用和商業化的檢驗。

執行任務也會擴大算力需求。Agent要反覆讀取頁面、調用模型、判斷下一步，並維持雲端運行環境。花旗在10月6日的研究中上調了CPU市場預測，預計全球CPU市場規模將從2025年的290億美元增長至2030年的3000億美元，個人Agent帶來的執行和編排負載是判斷依據。

千問今年初已整合阿里巴巴旗下電商及開放平台資源，提供購物、叫車及快遞等服務。今年9月雲棲大會期間，千問進一步提出運用Qwen3.8系列模型的AI代理能力，發展個人專屬AI助理。

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