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尊界V800檢測報告稱符合行標要求 江淮汽車大漲9%！

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為近期陷入煞車安全性爭議的「尊界V800」車款。新華社
圖為近期陷入煞車安全性爭議的「尊界V800」車款。新華社

華為與江淮汽車聯合打造的高階汽車品牌尊界，陷入煞車踏板支架斷裂爭議後，尊界汽車13日公布V800煞車踏板第三方檢測報告，稱符合行標要求，江淮汽車股價盤中一度漲近9%。

但《懂車帝》測試當事人隨即提出質疑，指出靜態載入與動態載入存在本質差異，且送檢樣品強度指標「卡著限值」，認為台架檢測無法還原真實煞車場景。「我無語了，不知道該說什麼，就這樣吧。」

第一財經日報報導，尊界汽車官方13日發布「尊界V800煞車踏板檢測情況說明」顯示，相關檢驗在11日進行。根據報告概要，在縱向力1500N的檢驗中，煞車踏板位移量均值為2.61毫米，所檢強度項目符合QC/T788-2018標準。檢測機構之後逐步加大縱向力至3000N，加載速度為每分鐘20毫米，保持5秒後解除，共重複5次，合共檢測14個煞車踏板部件總成，目視檢查均無出現裂紋和損壞。

不過，這項說明未能平息質疑。部分網友追問，送檢樣本是否與先前測試中發生斷裂的車輛屬於同一批次，是否為此檢測作出改動；也有人建議尊界透過直播測試回應疑慮。

《華爾街見聞》報導，消息一出，江淮汽車股價迅速拉升，盤中最高觸及人民幣24.01元，最大漲幅接近9%，現回落至5%。

針對該檢測結果，《懂車帝》測試當事人「懂車大柯基東門」連發多文回應並提出質疑：「請問靜態載入和動態載入一樣麼？PP聚丙烯+GF40面對靜態載荷與瞬間動態載荷是一回事嗎，1分鐘20毫米的載入，那既然都合格，就別升級了，還有既然是檢測機構檢驗章呢？」

他還表示，企業已經做了大量實驗室裡的台架試驗，用了那麼多樣件，花10分鐘踩6次1500N的百公里煞車應該不難；企業有試驗場地、有充足試驗車輛、有試驗設備、也有試驗人，全都是現成的，量產車隨機抽一輛驗證並不難，台架上靜態載入這麼多，比這要浪費更多時間精力，還千里迢迢送到重慶去送檢。

隨後，他又發文稱，「樣品01002，1500N永久變形4.07毫米，限值5毫米，真就卡著限值來啊，這還是精挑出來的送檢件，做汽車工程的都明白，我無語了，不知道該說什麼，就這樣吧。」

此次風波源於10月8日《懂車帝》發布的一段測試影片顯示，3輛尊界V800在百公里緊急煞車測試中煞車踏板支架接連斷裂。

《每日經濟新聞》報導，三輛車來自不同批次，前兩輛為《懂車帝》租用車輛，第三輛為全新購入，分別於今年8月、9月生產。但三輛車斷裂位置相同，斷口形態幾乎一致。踏板斷裂後腳煞完全失效，僅能靠P擋應急煞車，煞車距離從約38公尺延長至約140公尺。用戶手冊亦提示P擋應急煞車存在失控風險。

華為 品牌 報導

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