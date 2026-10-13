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IMF：2026年中國經濟成長率預測值下修為4.5%

中央社／ 台北13日電

國際貨幣基金（IMF）今天發布最新世界經濟展望報告。展望報告下修今年中國經濟成長率預測值為4.5%，較前次報告下滑0.1個百分點，下修原因與油價上漲、中國消費低迷等有關。

國際貨幣基金最新世界經濟展望報告指出，中國第2季經濟成長率表現低於預期，年增率僅4.3%。在中國房地產市場持續承壓之際，中國強勁的出口表現僅能部分抵銷國內消費疲弱、投資動能減弱等負面影響。

該份報告下修今年中國經濟成長率預測值為4.5%；較7月世界經濟展望報告提出的預測值4.6%下修0.1個百分點。

國際貨幣基金預期2027年中國經濟成長率將進一步放緩。國際貨幣基金7月世界經濟展望報告預測2027年中國經濟成長率為4.1%；最新報告下修預測值為4%。

該份報告表示，預期亞洲新興市場與發展中經濟體的經濟成長速度將略為放緩。受到全球油價上漲、持續的不確定性與結構性阻力影響，預期今年中國經濟成長率放緩至4.5%，政策支持將能避免經濟成長速度出現更大幅度的放緩。

國際貨幣基金對於今年中國經濟成長率預測值低於中國政府設定的官方目標。

中國政府工作報告設定今年經濟成長目標為4.5%至5%，當時外資機構評估，中國政府設定區間式經濟成長目標符合預期，整體政策將更注重在打基礎、利長遠。

IMF 經濟成長率 經濟成長率預測

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