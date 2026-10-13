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華為新車爭議各說各話 尊界公布煞車踏板第三方檢測

中央社／ 上海13日電

中國汽車媒體日前公布華為新能源車「尊界V800」煞車踏板支架斷裂測試影片，輿論怒批「速成車」。尊界今天公布第三方測試，聲稱符合標準且在加嚴檢驗中未出現裂紋和損壞。

然而，從陸媒上午刊出的這份檢測報告截圖，看不出檢測機構，只顯示，檢測是11日在「國家認可的第三方檢測機構」進行，檢測結果符合行業標準QC/T788-2018要求（縱向力1500N，位移量≤5mm），並做加嚴檢驗至縱向力3000N。

尊界品牌由華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造，MPV尊界V800屬於人民幣百萬級豪車，今年8月上市，售價人民幣76.6萬元至101.6萬元（新台幣365萬元至484萬元）。

綜合新京報貝殼財經和第一財經等大陸媒體報導，江淮汽車今天提供的「尊界V800制動踏板檢測情況說明」顯示，尊界V800煞車踏板可以承受1500N的力度，符合行業標準，加嚴檢驗至縱向力3000N未出現裂紋和損壞。

中國汽車媒體「懂車帝」8日發布關於尊界V800的實測影片顯示，3輛全新、未經改裝的車輛，在時速100公里車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。因車輛的常規煞車完全失效，駕駛人只能利用P檔緊急煞車。

相關話題迅速霸榜微博熱搜。面對洶湧的輿論，尊界汽車8日晚上透過官方微博說明，尊界聲稱懂車帝的測試為「非標準的極端測試工況」，但表示為給用戶提供更高的安全冗餘，將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。

貝殼財經報導，事件發酵的3個交易日內，江淮汽車市值合計縮水約122億元。

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