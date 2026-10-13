中國新能源車出口退稅紅利消減 專家：緩和外貿摩擦

中國政府下修新能源汽車增值稅出口退稅率，將從13%下調至9%，明年4月起實施。專家認為，新規有助於緩和外部貿易摩擦，對於依賴退稅盈利的低價出口車型衝擊較大。

中國財政部、稅務總局12日發布「關於調整部分產品出口退稅政策的公告」，從2027年4月1日起，新能源汽車增值稅出口退稅率將由13%下調至9%；新能源車出口消費稅退稅政策維持不變。新制以出口貨物報關單註明出口日期為準。

第一財經13日引述專家意見解析明年4月新制對於中國新能源車出口的影響。乘聯分會負責人崔東樹表示，新制上路前預留充裕過渡期，這是產業成熟後的回歸中性政策，出口退稅紅利消減與太陽能產品、鋰電池等其他「新三樣」政策脈絡一樣。

崔東樹認為，新能源汽車增值稅出口退稅率下修，一方面是為了抑制海外低價「內捲」（無效益的過度競爭），部分車企依靠退稅補貼低價搶單，容易引發海外反補貼調查；另一方面是主動管控貿易摩擦風險，引導產業從拚價格轉為拚產品力。

崔東樹表示，政策不再允許依靠退稅紅利換取出口規模，引導車企提升產品附加值。退稅率下調4個百分點，這對於低端薄利車型衝擊最大；高端車型承壓能力則更強，過去部分低價出口車型依賴退稅盈利，現在需要真實競爭力參與全球競爭。

中國汽車流通協會專家李顏偉指出，海外貿易環境與國內出口退稅政策有相關性，海外市場容易將出口退稅認定為產業補貼，這次退稅政策有序調整，有助於緩和外部貿易摩擦。

李顏偉認為，政策調整意在遏制車企海外低價內捲，延續補貼有序退出政策方向，推動產業高品質出海。中國新能源汽車產業具備產業鏈和成本優勢，掌握定價權，出口退稅率下降後，企業可透過漲價消化新增成本。

李顏偉剖析，在海外擁有成熟服務網路、品牌口碑紮實的車企產品競爭力強，具備漲價分攤成本空間；依靠低價走量、缺少差異化產品的企業則缺少調價能力，一旦漲價將丟訂單，退稅下調帶來的成本增加只能由企業自行承擔，能否順利漲價，核心取決於企業綜合競爭力。

中國新能源車銷售呈現出口強勁、零售低迷鮮明對比。乘聯分會最新統計資料顯示，中國新能源車9月國內零售108.4萬輛，年減16.7%；出口55.8萬輛，年增163.5%。