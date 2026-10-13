DeepSeek考慮入局具身智能 梁文鋒密集接觸相關創業者

大陸國產大模型龍頭深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒近期密集關注具身智能領域，並與多位創業者交流，探討機器人、大模型與現實世界交互方向；他正考慮DeepSeek是否進一步進入具身智能，方案包括親自組建團隊研發或透過投資切入。

先前，梁文鋒已投資宇樹科技。彭博援引消息人士的話指出，DeepSeek計劃領投騰訊前AI科學家胡瀚創立的機械人公司Winverse AI。Winverse AI成立僅數月，計劃透過種子輪融資籌集數千萬美元，投後估值預計達到約4億美元。

DeepSeek已同意牽頭本輪融資，美團旗下龍珠投資等機構也已作出投資承諾。

然而鳳凰網科技從多位業者處了解到，該公司不能算嚴格意義上的具身智慧公司，更偏底層infra，做模型加速相關。

DeepSeek入局具身背後，一個重要變數可能來自GPT-6帶來的壓力。GPT-6 Astra在一項機器人控制任務中的成功率達到95%，高於Fable 5.1的40%，多個測試demo也顯示，GPT-6在具身智慧領域實現了令業界驚訝的執行效果。

接近DeepSeek的人士露，梁文鋒近期曾表達，DeepSeek與GPT-6相比，在部分能力維度仍存在差距。這也促使DeepSeek重新檢視下一階段技術路線：僅依靠語言模型規模化演進，是否足以支撐AGI競爭？

此外，根據另一業者表達，DeepSeek考慮具身智能並不令人驚訝，智譜與Kimi等AI公司均有具身智能相關業務儲備。具身智能，已成為全球AI公司爭奪的新戰場。

所謂具身智能，是讓AI擁有「身體」，透過機器人作為載體感知環境、理解任務，並完成現實世界中的行動。海外科技巨頭已經開始布置這一方向。OpenAI近年來持續關注機器人和世界模型相關技術，一位行業人士表示，除GPT-6外，OpenAI正在單獨訓練一個具身智能基座模型。Google DeepMind也在推動讓AI理解物理環境的研究。同時，特斯拉的人形機器人Optimus，也試圖透過真實生產環境訓練機器人能力。

在大陸市場，具身智能一直是重要的風口。銀河通用、星海圖、德塔智能等公司正在探索機器人硬體、運動控制和AI模型結合的新路徑。

對於DeepSeek而言，進入這一領域並非完全跨界。過去公開信習中，梁文鋒一直強調DeepSeek的核心目標是AGI，而非短期商業化。

在先前與投資人的交流中，梁文鋒曾討論DeepSeek的發展方向，強調技術突破和AGI目標的重要性。