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華為推「星芒」子品牌手機 主打中端性價比市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

華為傳將推出手機品牌「星芒」，定位主打中端性價比市場，傳搭載麒麟8系列自研晶片與原生鴻蒙系統，但不具備衛星通訊等高階功能。

華為尚未證實相關消息，但大陸企業資訊平台天眼查顯示，華為技術有限公司於2023年申請註冊「華為星芒」商標。

北京商報指，上述傳聞衝上微博熱搜，市場消息稱，「星芒」將主攻中端市場，不配備衛星通訊等高階旗艦功能。另有數位部落客稱，新品牌已規劃多款手機及3C數位產品，首款產品最快本月發布，但相關產品規格與上市時間尚未獲官方證實。

界面新聞引述華為客服指，目前尚未核實相關資訊，建議以公司後續公告為準。不過，天眼查資料顯示，華為技術有限公司已於2023年2月1日申請註冊「華為星芒」商標，涵蓋科學儀器、珠寶鐘表、廣告銷售及網站服務等類別，並於同年9月14日公告註冊。

華為推出新手機子品牌傳聞早已有之。第一財經曾指，華為傳已註冊「星耀手機」商標，定位中端市場，但未獲證實。今年9月底，市場再傳華為醞釀新子品牌「星耀」。一名廣東地區華為經銷商稱，目前尚未取得星耀相關產品資訊，也未收到線下鋪貨通知。

華為過去採取華為與榮耀雙品牌策略，榮耀2013年在華為分拆獨立，主打年輕族群及性價比市場。2020年11月，華為剝離榮耀手機業務，由深圳市智信新信息技術有限公司收購。

IDC數據顯示，2025年大陸智慧型手機出貨量年減0.6%，華為以4,670萬支、16.4%市占率重回全年出貨量第一；今年第2季市占率升至22.6%。

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