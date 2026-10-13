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陸混動車銷歐年配額35萬輛 商務部提三原則回應

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
彭博引述歐盟內部文件報導，歐盟擬把中國大陸混合動力汽車（混動車）的進口量限制在每年35萬輛，最快於12月1日生效，第二年起配額年增6%，為期四年。 路透
彭博引述歐盟內部文件報導，歐盟擬把中國大陸混合動力汽車（混動車）的進口量限制在每年35萬輛，最快於12月1日生效，第二年起配額年增6%，為期四年。 路透

彭博引述歐盟內部文件報導，歐盟擬把中國大陸混合動力汽車（混動車）的進口量限制在每年35萬輛，最快於12月1日生效，第二年起配額年增6%，為期四年。大陸商務部昨（12）日回應，雙方確認「尊重事實」、「非歧視」及「合規」三原則，並以2025年進口30.2萬輛為基礎達成「向上安排」。

文件指出，進口上限將適用於所有來源地的混合動力汽車，不僅限於中國大陸製車輛；大陸獲得的配額將不低於其他任何進口來源地。協議適用於混合動力車及插電式混合動力車，歐洲經濟區成員國、烏克蘭、肯亞及部分開發中國家世貿成員可獲豁免。目前尚不清楚超額進口是否會被加徵關稅，或配額是否為不可突破上限。

就中歐混動車磋商共識，大陸商務部發言人12日表示，根據歐盟統計局數據，歐盟自中國大陸進口混動車，2024年為10.7萬輛，2025年增至30.2萬輛。雙方以2025年數據為基礎達成「向上安排」，確保大陸企業出口空間與穩定成長。

大陸商務部指出，雙方確認三項基本原則：一是「尊重事實」，以實際進口數據為基礎安排；二是「非歧視」，任何措施不得專門針對大陸產品或歧視大陸企業；三是「合規」，相關貿易安排須符合世貿組織規則。中方並保留在世貿框架下訴諸爭端解決及要求貿易補償等權利。

此外，大陸商務部稱，中歐今年1月就電動車反補貼案達成「軟著陸」，歐方已發布價格承諾通用指引，後續將繼續推進企業價格承諾及其他複審程序。

歐盟 大陸商務部 中國大陸

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