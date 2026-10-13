天數智芯發布超節點方案 業界單機櫃密度最高

第26屆工博會「國芯展」上，天數智芯首發並展示其系統化超節點布局中的首個方案——天垓300 IXL144，單機櫃集成144顆GPU，為業界最高密度單機櫃超節點。意味當前超節點正邁入如何讓方案真正在客戶端落地階段。

超節點是把幾十到幾千張AI加速卡，透過高速互聯和統一記憶體編址，做成一個「邏輯上像一台計算機」的超級計算單元。

2026年被視為大陸國產超節點規模化應用元年，華為昇騰、中科曙光、中興、壁仞、沐曦、燧原、摩爾線程等都在推進超節點方案。不過，交付穩定性、軟體棧成熟度、單位Token成本、故障率和運維能都成為大規模商用挑戰。

據悉，天數智芯新方案兼容輝達CUDA等主流生態，可直接部署現有機房，無需專門改造，每百萬有效Token成本較國際主流方案降低40%。