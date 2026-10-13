聽新聞
0:00 / 0:00

陸工博會秀半導體肌肉 國芯鏈全都露

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海12日電
大陸半導體刻蝕設備巨頭中微公司在展位上展出階段性成果說明。記者黃雅慧／攝影
大陸半導體刻蝕設備巨頭中微公司在展位上展出階段性成果說明。記者黃雅慧／攝影

第26屆中國國際工業博覽會（工博會）昨（12）日在上海開幕，值得注意的是，展會首度增設集成電路「國芯展」，覆蓋晶片設計、製造、封測、裝備、材料全產業鏈，除展現大陸國產半導體自主創新成果，也促進產業界更多合作。

展會上，大陸半導體各環節企業董事長表明當前國產化進度。華虹宏力董事長兼總裁白鵬表示，中國特殊製程晶圓代工ASP（Average Selling Price，平均銷售價格）相對全球ASP的百分比持續提升，將從2024年的66%提升至2030年的76%，特殊製程各細分應用領域「國芯國用」自主供應占比持續提升，至2030年各領域占比均有望達到40%以上。

白鵬也坦言，大陸產業競爭內捲激烈，因此對價格有影響，他期許大陸半導體特殊製程能往更優技術、有性價比的製程發展，而不是靠價格競爭。他進一步指出，華虹半導體將推進eFlash（嵌入式快閃記憶體）、SPI NOR（小型存儲晶片）、BCD（電源管理晶片）、CIS（圖像感測器晶片）形成壓倒性優勢，力爭2030年晶圓代工市占率分別達30%、50%、20%、35%。

大陸半導體設備廠中微公司董事長尹志堯表示，目前，中微公司已從單一刻蝕設備廠商穩步成長為綜合半導體設備平臺企業，累計開發出54種高端半導體設備。

大陸電子設計自動化（EDA）軟體近期遭受「卡脖子」，國產替代進度受到關切。大陸EDA巨頭華大九天董事長劉偉平稱，目前圍繞卡脖子戰略是「做全、做優、做生態」，現正不斷補全產品鏈，工具覆蓋率從30%提升至85%。未來工作任務上，也要發展華為韜定律、幾何微縮等技術路線。

至於備受外界關注的深紫外光微影設備（DUV）未有實機展出，作為大陸DUV主要生產商的上海微電子工作人員面對問詢十分謹慎，直接嚴正表示不受訪與透露訊息。

一家參展的華虹集團供應商、台資半導體設備商對本報記者表示，就他們所知，因是首屆舉辦，官方會比較重視，但有具體豐富產品展出會是3月半導體設備展。他進一步指，在陸業務仍有挑戰，一方面受到美國、台灣等相關產業法規限制，必須時刻因應；另一困難在於大陸國產化政策，規定要用本土廠商產品，但部分產品品質不到位。

大陸半導體各環節國產化進度
大陸半導體各環節國產化進度

半導體 晶片 封測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／大陸工業博覽會開幕 首屆「國芯展」、工業機器人拼落地引關注

傳產陸企求第二增長 跨界入局半導體、光晶片

旭東上市案今通過審議會 助攻半導體設備市場

黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠具科技供應鏈潛力　搶攻半導體、AI商機

相關新聞

陸工博會秀半導體肌肉 國芯鏈全都露

第26屆中國國際工業博覽會（工博會）昨（12）日在上海開幕，值得注意的是，展會首度增設集成電路「國芯展」，覆蓋晶片設計、製造、封測、裝備、材料全產業鏈，除展現大陸國產半導體自主創新成果，也促進產業界更多合作。

中歐達諒解…陸油電車輸歐 明年限額35萬輛

中歐貿易談判上周落幕，外界最關注的大陸混合動力電動車出口歐洲議題上，大陸商務部昨天首次公布出口數量的計算基準，強調中國大陸對歐出口將在二○二五年基礎上增加；歐洲方面則傳出擬從二○二七年起設定進口配額，並可能最快於今年十二月實施相關措施。

天數智芯發布超節點方案 業界單機櫃密度最高

第26屆工博會「國芯展」上，天數智芯首發並展示其系統化超節點布局中的首個方案——天垓300 IXL144，單機櫃集成144顆GPU，為業界最高密度單機櫃超節點。意味當前超節點正邁入如何讓方案真正在客戶端落地階段。

華為推「星芒」子品牌手機 主打中端性價比市場

華為傳將推出手機子品牌「星芒」，定位主打中端性價比市場，傳搭載麒麟8系列自研晶片與原生鴻蒙系統，但不具備衛星通訊等高階功能。

陸混動車銷歐年配額35萬輛 商務部提三原則回應

彭博引述歐盟內部文件報導，歐盟擬把中國大陸混合動力汽車（混動車）的進口量限制在每年35萬輛，最快於12月1日生效，第二年起配額年增6%，為期四年。大陸商務部昨（12）日回應，雙方確認「尊重事實」、「非歧視」及「合規」三原則，並以2025年進口30.2萬輛為基礎達成「向上安排」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。