中歐達諒解…陸油電車輸歐 明年限額35萬輛

中歐貿易談判上周落幕，外界最關注的大陸混合動力電動車出口歐洲議題上，大陸商務部昨天首次公布出口數量的計算基準，強調中國大陸對歐出口將在二○二五年基礎上增加；歐洲方面則傳出擬從二○二七年起設定進口配額，並可能最快於今年十二月實施相關措施。

上周中歐經貿談判結束後，雙方釋出針對大陸混合動力電動車的初步結論。中方表示，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解；歐方表示，將適度控制中國向歐盟出口的油電混合動力車及插電式油電混合動力車，這使中國對歐盟的相關出口有望削減超過一半，但相關細節尚不明確。

大陸商務部昨天以「答記者問」釋出更多協議細節，根據歐盟統計局數據，二○二四年歐盟自中國進口混動汽車十點七萬輛，二○二五年為三十點二萬輛。雙方會在二○二五年基礎上達成「向上安排」，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。

另一方面，歐盟的說法則提出更具體的數字。據外媒取得文件，歐盟擬將接下來四年對中國大陸油電混合車設下進口配額，二○二七年上限設為三十五萬輛，之後三年每年增加百分之六。

大陸商務部還提到，雙方還確認任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業，中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。

為因應歐洲對混動車與電動車加徵關稅，以及應對國內疲軟的消費，大陸許多車廠此前已大舉赴歐洲布局。包括電動車龍頭比亞迪計畫今年第四季度在其位於匈牙利的新工廠啟動汽車生產；奇瑞早在二○二四年就與西班牙汽車公司簽署合資協議，入駐日產於二○二一年底關閉的巴塞隆納工廠；零跑汽車靠著歐洲汽車集團Stellantis的西班牙工廠，車型Ｂ10本周將於當地工廠正式下線。

另，為化解歐盟就大陸對陸製新能源汽車的補貼疑慮，大陸財政部、稅務總局昨天宣布，自二○二七年四月一日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由百分之十三調降至百分之九。