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影／大陸工業博覽會開幕 首屆「國芯展」、工業機器人拼落地引關注

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
大陸機器人公司展示機器人落地實力，比如機器人取物置物的演練。記者黃雅慧／攝影
大陸機器人公司展示機器人落地實力，比如機器人取物置物的演練。記者黃雅慧／攝影

第26屆中國國際工業博覽會（工博會）12日在大陸國家會展中心（上海）正式拉開帷幕。其中首屆「國芯展」展示大陸半導體產業國產化階段成果、機器人展引關注。

據悉，國芯展展區從設計到材料全景式呈現半導體產業鏈的硬支撐。上海市經濟和信息化委員會主任湯文侃12日在國芯展主論壇上面表示，中國工博會已成為全球最大工業展覽會，因此特別設立國芯展，以全面展現大陸最新發展，該展目的是希望集成電路企業跟工業發展間彼此滲透加深，持續提供高水平供給。

國芯展另一亮點在於對於AI算力的展示與新品發布，比如天數智芯首發天垓300 IXL144，單機櫃集成144顆GPU，為業界最高密度單機櫃超節點。當前超節點正邁入下個階段，如何讓方案真正在客戶端實現落地。

此外，會展中機器人展吸引最多觀眾與人潮，本屆工博會本屆機器人展以「具身工業，智領未來」為主題，展會規模達56,000平方公尺，匯聚400餘家海內外展商。

據記者實地探訪，傳統的工業機器人正從過往機械手臂、搬動物品進展到更細緻的工作，各廠商展出機器人在工業場景落地應用，比如裝配、擰螺絲、精密檢測、物流倉儲等真實工業場景等。

傳統工業機器人四大家族日本安川、庫卡、發那科與ABB的工業機器人也更細緻化，比如ABB展位，專為中國市場定制的PoWa協作機器人系列引人關注。展台工作人員介紹，該系列已於去年7月在上海機器人超級工廠正式發佈，是ABB首次針對中國客戶需求深度定制的協作機器人，完全由中國客戶訴求驅動並在上海本地生產。主打「速度快+夠安全+價格合適」的組合。

本屆工博會以「智能經濟 智造無界」為主題，將於10月12日至16日展出，展覽面積達31萬平方公尺，匯聚超3000家參展企業，預計迎來超25萬人次專業觀眾，創新構建「1+10+12+100」全新展會架構，涵蓋1場高規格開幕式、10大主題展區、12場重磅行業論壇及百餘場配套活動。

日本安川電機展示工業機器人產品，機台中還放了台灣工程師熟悉的「乖乖」。記者黃雅慧／攝影
日本安川電機展示工業機器人產品，機台中還放了台灣工程師熟悉的「乖乖」。記者黃雅慧／攝影

庫卡12日在工博會展覽上發布新的產品。記者黃雅慧/攝影
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大陸機器人公司展示機器人落地實力，比如會製作涼皮的機器人，受到國外觀眾好奇圍觀。記者黃雅慧／攝影
大陸機器人公司展示機器人落地實力，比如會製作涼皮的機器人，受到國外觀眾好奇圍觀。記者黃雅慧／攝影

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