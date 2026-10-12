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傳產陸企求第二增長 跨界入局半導體、光晶片

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸傳產業者為尋求第二增長曲線，近期紛紛尋求收購半導體、光晶片等高景氣賽道求生。路透
大陸傳產業者為尋求第二增長曲線，近期紛紛尋求收購半導體、光晶片等高景氣賽道求生。路透

大陸傳產業者為尋求第二增長曲線，紛紛尋求收購高景氣賽道求生。近期大陸塑料管道行業雄塑科技公告稱，擬以現金方式收購芯源新材料不超過80%股權，金額不超過人民幣6.4億元，後者主要從事半導體用散熱封裝材料業務；另外，百貨業東百集團則稱收購光晶片公司，跨界收購引發上交所快速出手監管。

芯源新材料從事第三代半導體散熱材料國產替代業務。技術上已攻克納米銀粉合成，低溫、低壓燒結工藝等核心技術，打破了高端燒結材料長期被海外廠商壟斷的局面，是大陸第一家燒結銀上車的國產供應商。其所處的賽道，恰好踩在了半導體國產替代和AI算力散熱需求的雙重風口上，包括比亞迪、小米都是股東。

雄塑科技主業是塑料管道的研發、生產與銷售。塑料管道行業受地產週期拖累，需求持續低迷，公司需要找到新的增長極。該公司營收已持續下滑多年，從2021年的23.58億元，降至2025年的9.10億元。

從塑料管道到半導體封裝材料，雄塑科技的跨界方向踩在了國產替代的產業邏輯上，但公司還要經受住一票否決權、跨界整合、現金壓力這三重考驗。

與此同時，百貨公司業的東百集團公告稱，公司全資子公司福建東百創智投資有限公司擬收購杭州快靈光電52.67%股權，暫定轉讓對價為3.16億元。

快靈光電主營光探測器晶片的研發、生產、銷售等業務，創始團隊及核心高管研發能力覆蓋外延材料生長、三五族半導體晶片設計以及矽光晶片設計。目前，公司主要晶片產品類別為PIN-PD、APD及MPD等，應用於激光雷達、光通信、氣體探測等領域。且營收規模較小，且尚未實現盈利。

東百集團表示，收購將培育新的業務增長點，為戰略轉型、新興產業佈局提供支撐。未來，公司將根據快靈光電後續新產能建設等需求，通過借款、增資等多種方式提供支持。

對於這起跨界收購，上交所向東百集團下發關於公司收購資產事項的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人。

晶片 半導體 傳產 陸企

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