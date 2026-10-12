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陸明年4月起調降新能源車出口退稅率 由13%降至9%

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸宣布自2027年4月1日起，將新能源汽車增值稅出口退稅率由13%調降至9%。圖為蔚來汽車在安徽合肥的生產線。新華社
大陸宣布自2027年4月1日起，將新能源汽車增值稅出口退稅率由13%調降至9%。圖為蔚來汽車在安徽合肥的生產線。新華社

大陸財政部、稅務總局12日宣布，自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%調降至9%。此外，同日起取消電子煙設備裝置等產品的增值稅出口退稅。

央視新聞12日報導，大陸財政部、稅務總局發布《關於調整部分產品出口退稅政策的公告》，就調整部分產品出口退稅政策有關事項公告如下：

一、自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。

二、自2027年4月1日起，取消電子煙設備裝置等產品的增值稅出口退稅。

三、對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退（免）稅政策。

四、本公告所列產品適用的出口退稅率，以出口貨物報關單註明的出口日期界定。

值得注意的是，大陸新能源汽車出口持續成長。據乘聯分會12日公布的數據，9月新能源乘用車出口55.8萬輛，年增163.5%，月增7.7%；今年1至9月累計出口388.7萬輛，年增138.8%。

稅率 新能源車 電子煙 大陸財政部 消費稅

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