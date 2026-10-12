陸明年4月起調降新能源車出口退稅率 由13%降至9%

華為鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪車品牌「尊界」V800被汽車資訊平台「懂車帝」踢爆煞車板支架三連斷事件持續發酵，官媒人民日報和中汽協昨罕見對此接連發聲，強調「煞車踏板絕不應在駕駛中斷裂」，並呼籲行業對「速成車」說不。不過尊界的最新回應依然高姿態，稱11月起陸續啟動V800制動踏板支架底座「升級」，並對已訂車用戶不退定金。尊界回應引發大批網友不滿，質疑尊界「承認有問題但沒全認」，全網呼籲第三方直播重測。

2026-10-12 14:25