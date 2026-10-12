中國大陸政府債務利息支出飆升 估占總支出比率高於美國

歐美財經媒體報導，全球債務現已氾濫成災。除了美國和歐洲政府財政問題近來令市場感到不安，中國大陸的政府財政狀況看來也不好。

近年來中國大陸的債務大幅攀升，以致於所有借款的利息支出，在政府支出所占比率愈來愈高。

金融時報引用美國經濟研究機構Conference Board的最新估算，指今年中國大陸中央政府一般公共預算中，用於償付債務利息將占支出的19.2%，遠高於2014年的12%。這估算與今年稍早美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的分析報告所提出的19%相近。

債務利息支出在中央政府支出占比，在美國聯邦政府是14%，在日本則高達25.6%。

CSIS指出，2013年至2025年間，中國大陸政府的利息支出暴增341%，增速超過任何其他主要預算項目。

而根據國際貨幣基金（IMF）的資料，今年中國大陸一般政府總債務已達國內生產毛額（GDP）的107%，高於2015年的41%，並預期負債會持續增加，占比於2030年達到124%。

如果採用涵蓋公部門與民間部門的更廣泛債務指標，情況更加嚴峻。Capital Economics今年稍早估算，若不計金融部門，中國大陸總債務與GDP的比率自2010年以來已翻倍，如今更突破300%。

Capital Economics首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）5月曾撰文指出，北京當局推動政府舉債、促使國有銀行放寬放貸標準的原因之一，是希望支撐經濟成長並避免失業。但債務快速擴張之後，面臨效益遞減的問題，債務本身也正逐漸拖累經濟成長。