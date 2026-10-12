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金九旺季不旺…中國大陸車市連12個月下滑 9月零售年減28%

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸乘用車市場零售量已連續12個月年減，9月跌幅進一步擴大至28%。圖為陸製車輛停放在蘇州港口等待出口。法新社
大陸乘用車市場零售量已連續12個月年減，9月跌幅進一步擴大至28%。圖為陸製車輛停放在蘇州港口等待出口。法新社

大陸乘用車市場零售量已連續12個月年減，9月跌幅進一步擴大至28%，創今年以來最大年減幅。乘聯分會指，9月車市「旺季不旺」，是多重因素疊加所致。不過，與國內零售疲弱形成對比的是，9月新能源乘用車出口55.8萬輛，年增163.5%。

據「乘聯分會」微信公眾號12日消息，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會發布2026年9月全國乘用車市場分析報告。9月全國乘用車市場零售161.8萬輛，年減28%，月增5%。今年1至9月乘用車累計零售1,333.4萬輛，年減21.7%。

新能源車方面，9月新能源乘用車市場零售108.4萬輛，年減16.7%，月增7.8%；今年前9個月累計零售775.8萬輛，年減12.8%。儘管零售量下滑，9月新能源車零售滲透率仍攀升至67%，創歷史新高。

乘聯分會指，9月車市最突出的特徵是「旺季不旺」，傳統「金九」成色嚴重不足，成為本輪車市零售降幅異常突出的月份，主要是多重因素疊加所致。一是中秋假期提前至9月下旬，中秋當周銷量明顯走弱；二是去年9月部分省份補貼退出，催生集中搶補貼行情，形成較高比較基期。

三是高油價持續抑制燃油車消費，燃油車消費意願持續走低，新能源零售滲透率已攀升至67%的高位，「油電替代」加速推進；四是受人工智慧（AI）驅動的記憶體與晶片價格暴漲及供應緊張等因素影響，導致近期新能源車新產品增量偏慢。

乘聯分會提到，行業庫存持續低迷，經銷商新車進貨更為謹慎，絕大部分經銷商認為「金九銀十」旺季效應明顯弱於往年，經銷商生存壓力大、信心不足。不過，乘聯分會認為，當前車市下行屬於短期政策擾動與高基期疊加的階段性現象，並非汽車普及的基本面見頂。

相較大陸國內市場低迷，9月新能源乘用車出口55.8萬輛，年增163.5%，月增7.7%。今年1至9月累計出口388.7萬輛，年增138.8%。乘聯分會稱，出口已成為部分車企成長的核心動力，有效穩住車企批發銷量與利潤。

車市 疊加 能源 大陸

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