歐盟限額進口混合動力汽車 中國商務部：每年逾30.2萬輛

歐中貿易談判日前在北京舉行，中國商務部今天表示，在歐盟進口中國混合動力汽車方面，雙方在2025年30.2萬輛基礎上達成「向上安排」，中國獲得配額將「不會低於歐方的其他任何進口來源地」。

中國商務部新聞辦公室發布「商務部新聞發言人就中歐混動汽車、電動汽車磋商共識答記者問」指出，關於混合動力汽車，雙方確認尊重事實、非歧視及合規3項基本原則。

中國商務部表示，根據歐盟統計局資料，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧雙方產業基於現實的合理關切。

雙方確認任何措施都不會專門針對中國產品，不能歧視性對待中國企業。中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。雙方並確認貿易安排應符合世界貿易組織（WTO）規則。

關於電動汽車，中國商務部表示，中歐雙方於今年1月實現反補貼案「軟著陸」，歐盟發布價格承諾通用指導檔。就此，歐方將繼續推進電動汽車案企業價格承諾相關程式，以及其他複審程式。

中國商務部表示，在對等互利基礎上，上述共識有力維護中國企業的實際利益，避免中歐貿易摩擦局面升級，也為中歐雙方提供穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。