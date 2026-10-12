中歐混動車貿易達共識 陸商務部提3原則

針對中歐近日就混合動力車及電動車貿易達成共識，大陸商務部今（12）日下午表示，雙方就混合動力車貿易確認「尊重事實」、「非歧視」及「合規」3項基本原則，其中，中方獲得的配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地，並以2025年進口量為基礎達成「向上安排」，確保中國企業的出口空間和穩定成長。

據大陸商務部官網消息，商務部新聞發言人12日就中歐混合動力車、電動車磋商共識發布「答記者問」。媒體提問，近日中歐雙方在貿易投資磋商機制下，就混合動力車、電動車貿易進行了深入討論，避免局面升級，一些外媒對混合動力車貿易安排的數量等細節進行猜測，請問中方有何評論？

大陸商務部發言人回應，中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識，有利於維護穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。雙方本著相互尊重、平等協商的原則，就混合動力車、電動車貿易進行密集磋商，平衡處理經貿分歧和彼此關切。

關於混合動力車，商務部發言人指，雙方強調並確認了3項基本原則。一是「尊重事實」，根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口混合動力車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成「向上安排」，確保中國企業的出口空間和穩定成長，照顧雙方產業基於現實的合理關切。

二是「非歧視」，商務部發言人強調，任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業，「中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地」。

三是「合規」，雙方確認貿易安排應符合世界貿易組織（WTO）規則。中方保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。商務部發言人稱，這3項基本原則貫穿始終，是保障中國企業合法權益的堅實基礎。

關於電動汽車，商務部發言人表示，中歐雙方今年1月實現反補貼案「軟著陸」，歐方發布價格承諾通用指導文件。就此，歐方將繼續推進電動車案企業價格承諾相關程序，以及其他複審程序。

商務部發言人最後稱，在對等互利基礎上，上述共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，也為中歐雙方提供穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。

路透9日報導，歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇在北京表示，中歐已就適度控制中國向歐盟出口混合動力車及插電式油電混合車達成共同諒解。根據未來4年的貿易流量預測，相較於不採取措施的情況，相關出口可能減少超過一半，約可減少數百萬輛汽車出口。

另據彭博11日報導，其取得的文件顯示，歐盟計畫將混合動力車首年進口配額設定為35萬輛，此後每年增加6%，相關措施最快可能於今年12月1日生效，為期4年。這項配額將適用於所有來源地的混合動力車，而非僅針對中國產品，中國獲得的配額不會低於其他任何進口來源地。