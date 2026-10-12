華為新款MPV煞車踏板斷裂 中共官媒地方政府紛批評

中國華為推出的豪車級新能源MPV（多功能休旅車）「尊界V800」日前在專業測試中，連續3次出現煞車踏板斷裂的離譜情事，引發強烈質疑。中共官媒人民日報11日發表文章，直指煞車踏板絕不應該在駕駛中斷裂，並呼籲中國汽車業對「速成車」說不。

在此之前，中共新疆維吾爾自治區黨委宣傳部帳號「新疆發布」10日以「回應產品安全問題能不能說人話」為題發表文章，呼籲中國車企正面回應消費者對產品安全的質疑，一度登上網路熱搜榜首，但文章不久後即被刪除，引起質疑。

人民日報客戶端11日發表評論文章指出，中國輿論對此事關注的焦點，就是汽車、尤其是「速成新能源車」的安全問題。儘管這一事件有待權威的調查結論，但有一點毋庸置疑：一輛汽車的煞車踏板「絕不應該在駕駛中出現斷裂」。

文章提到，中國工信部等4個部門10日就汽車產品研發測試驗證技術要求徵求意見，針對虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業界普遍認為，這項新規就是對「速成車」說不。

這篇文章形容，中國的「速成車」就是那些為了搶奪市占率，過度壓縮研發週期，刪減實車驗證流程而推出的車型。速成車以「快」搶占市場，卻在「缺」上埋下隱患，背後暴露的是「流程缺位、驗證縮水」。

文章直指，中國一家新能源車企的新車車門把手總計測試1萬次，卻只有2000次為實物測試，其餘8000次都是以仿真方式完成，這類投機取巧，最後終將由消費者買單。而中國汽車市場競爭激烈，一些車企「不捲質量（品質）捲速度」，但終將被證明「此路不通」，這種「速成車」無法在市場競爭中行得遠、跑得穩。

這篇文章說，對消費者而言，車輛可以不具備頂尖的加速性能或智慧功能，但絕不能在關鍵時刻，在最基礎的安全問題上「掉鏈子（出差錯）」。

另一方面，「新疆發布」被刪除的質疑文章則指出，社會大眾問的是煞車「踏板結不結實」，企業答的卻是「我完全合規」，這種「答非所問」的話術在中國汽車圈並非孤例。官方發言看似滴水不漏，唯獨避開了公眾最核心的疑慮。

文章批評，企業為什麼不想說人話？因為「人話太重」。說一句「我的車很安全，煞車踏板踩不斷」，是要負責的；說一句「我高於國標行標」，是可以免責的。人話的「分量重」，重到有些企業不敢說，甚至都不會說了。

由華為旗下「鴻蒙智行」與江淮汽車聯合設計製造、以華為品牌「尊界」名義推出的新款MPV「V800」，售價介於人民幣76.6萬至101.6萬元（約新台幣365萬至485萬元）間，被中國車界歸納為豪車等級。

V800日前由中國專業汽車媒體「懂車帝」測試時，接連發生3輛全新車在時速100公里下緊急煞車時，煞車踏板被踩斷的危險情況，且斷裂位置幾乎完全一致，導致煞車失效，測試員只能利用P檔緊急煞車，引發強烈質疑。