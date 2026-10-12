分析：去美元化疊加避險需求 推動中國狂掃黃金

當前中國正加大增持黃金。有分析指這一方面是官方加速去美元化、降低對美元資產依賴的戰略考量，二是中國國內房市與股市低迷，讓一般家庭與企業湧向黃金尋求資產避風港。

● 官方連23個月增持

美國財經新聞網CNBC引述中國國家外匯管理局資料指出，中國人民銀行（央行）9月單月增持約23噸黃金，創近3年來最大單月採購量，也刷新至少自2015年以來最長的連續增持紀錄。

世界黃金協會（WGC）統計顯示，截至今年8月，身為全球第5大黃金儲備國的中國，總儲備量已達2387噸，來到約美國儲備量的1/3。

不只官方增持，代表民間的家戶與企業對黃金同樣買氣驚人。中國海關數據顯示，2026年前8個月，中國進口黃金已突破1000噸，總耗資達新高的1588億美元，僅用8個月時間便超越2025年全年的886噸、965億美元。

道富投資管理（State Street Investment Management）黃金策略主管多希（Aakash Doshi）指出，中國境內金價溢價持續攀升，預示「冬季傳統旺季的需求將更為強勁」。

儘管國際金價從1月每盎司逾5500美元的高點回落，9月下跌超過8%來到約4176美元，但多希預估，在中國強勁需求支撐下，金價有望2027年第一季末回升至每盎司 4750至5500美元區間。

● 地緣政治風險與國內資產荒 造就黃金買氣

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）分析師孟可（CarstenMenke）分析，中國央行增持黃金的核心動機在於政治層面，主要是應對美國將美元作為地緣政治武器，以及希望降低對美債這項外匯儲備資產的依賴。

西方在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，凍結俄國央行的資產，凸顯地緣政治衝突期間，存放海外的外匯儲備面臨恐遭地緣政治扣押風險；相較之下，存放在本國金庫的黃金則不受這類影響。

美國財政部數據顯示，中國在加速外匯儲備多元化的同時持續減持美債，7月持有規模已降至6180億美元的18年低點。

黃金所具有的避險特質也帶動中國民間的需求。由於對經濟前景感到不安，中國消費者正大量購入黃金首飾、金條與金幣。

中國國內投資人可選擇的替代投資工具不多。房地產市場過去是家庭財富的主要儲存方式，如今房市連年陷入低迷；而中國股市指標之一的滬深300指數，今年下跌約8%，反觀美國標普500指數同期則上漲13%。

此外，由於借貸需求疲弱，銀行存款與債券的報酬率也下降。中國1年期公債殖利率降至約1.2%，美國同期限公債殖利率則約為4.46%。

● 「中國買盤」儼然全球金價結構性緩衝墊

CNBC報導指出，傳統上在美債殖利率維持高檔、市場預期聯準會可能進一步升息的背景下，無孳息的黃金通常承壓顯著。然而中國的強勁需求有效抵消跌勢，避免金價出現更深度的下修。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師曼西（EwaManthey）說：「來自中國的採購已成為支撐金價的重要結構性力量。」並說央行屬於著眼長期的戰略買家，對價格波動的敏感度遠低於一般散戶。

孟可也持相同看法，認為即便預期美國聯準會今年底前還會再升息，加上債券殖利率大幅攀升，金價仍維持在夏季以來的水準之上，顯示這股來自東方的買盤正改寫全球黃金市場的定價邏輯。