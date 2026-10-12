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陸「問界汽車」擬2027年進軍歐洲 已啟動歐盟整車認證
據財聯社12日報導，大陸新能源汽車品牌「問界汽車」計畫於2027年進入歐洲市場，目前已全面啟動歐盟整車型式認證（WVTA）工作。在2026年巴黎車展上，問界將攜旗下4款休旅車（SUV）亮相，涵蓋AITO 6、AITO 7、AITO 8及AITO 9。
第91屆巴黎國際車展（Mondial de l'Auto 2026）於10月12日至18日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。
問界是大陸車企賽力斯與華為合作打造的高端新能源汽車品牌。綜合陸媒報導，華為與賽力斯10月1日宣布達成新五年合作協議，雙方將持續聚焦問界高階智慧汽車品牌核心定位，並在此前公布的「專屬專營」新模式基礎上，組建問界業務專屬團隊，進一步升級問界業務。目前問界用戶已突破120萬。
財聯社指，賽力斯此前曾表示，公司正穩健推進問界車型的全系列海外布局，同步構建全球化行銷服務網絡。
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