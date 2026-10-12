陸「問界汽車」擬2027年進軍歐洲 已啟動歐盟整車認證

最近，巴拿馬的一家酒店裡，來自北京的機器人「服務員」變多了。此前，北京雲跡科技研發的數台服務機器人，在這裡順利度過了「考察期」。對機器人工作效果格外滿意的酒店方，決定複購一批「新員工」。憑藉過硬的技術支撐，北京創新主體研發的機器人正在全球範圍內加速「上崗」。

2026-10-12 02:49