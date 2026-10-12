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中國網購平台衝擊香港零售業

中央社／ 香港12日電

據報導，港人日漸喜愛光顧中國的網購平台，使中國跨境網購商品出口至香港的貨品總值持續上升，2025年達到人民幣469億元（約新台幣2238億元），相當於同年香港零售銷售總值的14.4%，香港本土零售業受到衝擊。

明報報導，香港私人消費開支屢創新高，但零售銷售貨值卻一直沒有回到COVID-19前的水準，主因包括訪港旅客消費下降、港人境外消費上升，以及港人近年喜愛光顧中國電商平台，導致香港零售業受到衝擊。

報導表示，在中國海關總署統計目錄中的「低值簡易通關商品」，出口至香港的貨品總值由2019年的55億元增至2025年的468.65億元，增幅超過7倍。

根據中國官方定義，「低值簡易通關商品」包括價值5000元以下的「C類快件」、按「清單核放、匯總統計」模式的跨境電商零售商品，以及「邊民互市」交易商品。

綜合業界意見，「低值簡易通關商品」統計項目最能反映港人在中國電商平台的網購規模。

報導指出，從「低值簡易通關商品」出口至香港的金額，按最新港元匯率計算，2019年僅占香港零售總額的1.5%，2025年則激增至14.4%；若只計港人較常網購的日用品、衣履、家具、化妝品及電器等，這一比例更由2019年的2.7%增至2025年的25.1%。

也就是說，2025年售賣該類商品（日用品等）的香港本地零售商，可能有高達1/4潛在業績流失到中國電商平台。

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