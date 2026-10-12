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中國最低工資標準 上海月薪1.3萬居首

中央社／ 台北12日電

據香港01報導，中國人力資源和社會保障部網站近日發布了各省級行政區最低工資標準。其中每月最低工資，上海以人民幣2740元（約新台幣1萬3069元）居首；至於每小時最低工資，北京則以27.7元居首。

從人社部公布的全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況表來看，各地的月最低工資與小時最低工資，會根據經濟發展劃分不同標準。

一線城市方面，上海每月最低工資標準為2740元，每小時最低工資標準為25元；北京每月最低工資標準為2540元，每小時最低工資標準為27.7元。

至於重點省分，廣東每月最低工資標準為2680元，每小時最低工資標準為25.4元；江蘇與浙江每月最低工資標準均為2660元，每小時最低工資標準均為25元；山東與湖北每月最低工資標準均為2400元，每小時最低工資標準均為24元；安徽與河北每月最低工資標準分別為2320元與2380元，每小時最低工資標準分別為23元與24元。

根據勞動部資料，台灣現行最低薪資月薪為新台幣2萬9500元、時薪為196元；2027年最低月薪將調高至3萬900元，時薪將調高至205元。

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