港深皇崗口岸重開 為全球最大陸路口岸綜合體

連接香港與中國大陸深圳市的皇崗口岸經過多年重建後，今早重開；經重建後的皇崗口岸，被稱為全球最大陸路口岸綜合體，在旅客通關上也採取嶄新的「合作查驗、一次放行」方式，為港深陸路口岸首次。

皇崗口岸於上世紀90年代開始啟用，是港深之間較舊的口岸，也是中國大陸最早實施旅客24小時通關的陸路口岸。

2019年，皇崗口岸進行重建，今天正式重開。

港深兩地都十分重視口岸重開，昨天舉行了開通儀式，深圳市委書記靳磊在儀式上說，皇崗口岸重建後，成為全球最大陸路口岸綜合體，並且創新實施「合作查驗、一次放行」的通關方式。

香港行政長官李家超在儀式上說，口岸重開有三個重要意義，一是體現落實中國「十五五」規畫提出的深化粵港澳大灣區建設，二是實踐制度創新，三是促進跨境流動。

皇崗口岸於今早6時30分開通，港府多名高層官員在場視察，包括政務司司長陳國基和保安局局長鄧炳強。

目前港深之間約有10個陸路口岸，有些只讓人通行，有些只讓車通行，有些可以人車通行。港深舊口岸都是實施「兩地兩檢」，即旅客先接受出境檢查，然後在對方口岸接受入境檢查，由於兩地口岸的建築設施不連接，旅客需要徒步到對方口岸通關，所花時間較長。

多年前，落馬洲口岸及粵深港高鐵站開通，從「兩地兩檢」改為「一地兩檢」，即兩地口岸設施連接在一起，名義上，旅客可以在同一設施內完成通關手續。

粵深港高鐵站實施「一地兩檢」時，曾觸發香港泛民主派抗議，因為位於香港西九龍的高鐵站，同時設立了陸方檢查站，引起泛民的政治憂慮。

如今重開的皇崗口岸，仍然是「一地兩檢」，兩地海關在同一綜合大樓內，但旅客通關則採用「合作查驗、一次放行」，其運作模式是旅客在同一設施一次過完成出境及入境檢查手續，這個設施有三道閘，旅客一次完成。

皇崗口岸設有人臉識別，今早有旅客向本地媒體說，通關較以往方便，一次過通過三個閘，大概只需要1分多鐘。