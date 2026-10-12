華為參與打造豪車煞車踏板支架斷裂 準車主拒提車

中國電訊科技巨頭華為參與打造的新能源車「尊界V800」日前在測試時，煞車踏板支架斷裂，據報導，有車主因為擔心安全問題而拒絕提車。

中國汽車訊息與交易服務平台「懂車帝」8日發布實測視頻顯示，3輛全新「尊界V800」在每小時100公里至零的緊急制動測試中，煞車踏板支架全部斷裂，喪失腳煞能力。

星島日報今天在報導中表示，事發後，中國大陸一些準車主拒絕提車，人民幣5萬元（23.85萬台幣）訂金無法退款。

報導表示，「尊界V800」於8月上市，售價從76.6萬元至101.6萬元不等，四川成都一位賀姓準車主向大陸媒體說，因無法接受煞車踏板支架踩斷，決定不提車，「基本的安全感喪失了」。

此前，他已支付5萬元訂金選購頂配「尊界V800」領航版，又選配了車身顏色和咖啡機，落地車款將會超過120萬元。

賀姓準車主說，消費者願意多花錢，是因為相信它的安全與品質，「高端車的質量應遠超國家標準」，而他「身邊還有幾位尚未提車的尊界V800準車主，也不想提車了」。

尊界客服對外表示，對於已訂車用戶，如果已經處於鎖定期，訂金無法退款。

據報導，對於煞車踏板支架在測試中斷裂，尊界汽車的回應是「非標準的極端測試工況」，並承諾提供免費升級，將於10月底確認升級方案，11月起陸續啟動，但沒有公布斷裂原因。

「尊界V800」由華為與江淮汽車合作打造。