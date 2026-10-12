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大陸官方 推AI產業創造就業

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸人社部十日表示，今年前九個月城鎮新增就業一○五二萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為百分之五點二，就業形勢總體穩定。接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，開展適應人工智慧（ＡＩ）發展促就業行動。

大陸人社部副部長李忠十日出席國新辦舉行的「十五五時期推進就業和社會保障高質量發展有關情況」記者會時，作上述表示。他表示，前段時間，實施就業優先戰略「十五五」規畫、人社事業發展「十五五」規畫等一批規畫相繼推出，明確了未來五年人社事業發展的任務書、施工圖。人社部將實施就業優先戰略，促進高質量充分就業。今年一至九月，城鎮新增就業一○五二萬人、完成全年目標任務的百分之八十七點七，前八個月城鎮調查失業率均值為百分之五點二，就業形勢總體穩定。

李忠指出，接下來，人社部重點實施「二個計畫」，即高校畢業生等青年就業支持計畫、靈活就業和新就業形態勞動者就業質量提升計畫，並開展「五項行動」，包括適應人工智慧發展促就業行動等，以及健全「四個方面制度機制」，重點是制定推出新就業形態勞動者權益保障辦法。此外，還將健全最低工資標準調整機制。

李忠提出，將加大「投資於人」力度，加快塑造現代化人力資源。力爭「十五五」時期，開展補貼性職業技能培訓五千萬人次，新增取得技能證書四千萬人次、其中取得高級工以上技能證書一千四百萬人次。同時，深入實施專業技術人才知識更新工程，每年培養培訓一百萬名高層次、急需緊缺和骨幹專業技術人才。通過各方共同努力，讓人才優勢更加彰顯，發展活力持續迸發。

十五五 失業率

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