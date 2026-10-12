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廈金大橋廈門段 有望年底前通車

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於九日完成觀音山沙灘橋一點五萬噸鋼箱梁整體橫移施工。圖／取自「福建發布」微信公眾號
據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於九日完成觀音山沙灘橋一點五萬噸鋼箱梁整體橫移施工。圖／取自「福建發布」微信公眾號

福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於九日完成觀音山沙灘橋一點五萬噸鋼箱梁整體橫移施工，為後續橋面工程、機電與交通安全設施工程施工創造了有利條件，也為推動二○二六年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎，將「搶抓施工黃金期，全力衝刺年度建設目標」。

廈金大橋分為廈門段、金門段，前者連接廈門本島、大嶝島，與即將啟用的廈門翔安國際機場，主線全長約十七點三四公里。大陸力爭於二○二六年底海上主線通車，二○二七年底全線通車，並在大嶝島翔安機場處預留至金門段接口。

據福建省政府新聞辦「福建發布」微信公眾號十日消息，十月九日，廈金大橋（廈門段）項目迎來又一重大進展，觀音山沙灘橋圓滿完成一點五萬噸鋼箱梁整體橫移施工。

文章指出，為保護濱海景觀，避免在沙灘設置橋墩，該橋梁採用魚骨梁挑起外側匝道橋設計方案。橋型為雙肋鋼箱拱橋，全長五二五公尺，主跨三八五公尺，矢高（拱高）九十三公尺，主線橋面及兩側匝道呈錯層式配置，最寬處近九十公尺，橋面最大高差八點三公尺，整體結構複雜。

文章表示，該工程首創萬噸鋼箱梁異位拼裝整體橫移技術，即橋面鋼箱梁在南側拼裝平台完成組裝後，整體精準橫移至設計橋位。本次鋼箱梁平穩完成橫移，橋梁上部主體結構順利落位，為後續吊索張拉、體系轉換創造先決條件，橋梁將形成完整永久受力體系。

廈門 金門 福建

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