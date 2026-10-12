陸車企闖蕩歐洲 巴黎車展創紀錄

本周開幕的巴黎車展將迎來破紀錄的廿家中國大陸汽車品牌參展，占據全場整車展商的三分之一，數量是二○二四年上屆車展的兩倍，對歐洲車企構成強勁挑戰。

巴黎車展是歐洲歷史最悠久的汽車展會之一，第九十一屆巴黎車展將於十月十二日至十八日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。今年共設置六十多個整車及供應商展台，其中大陸汽車品牌以及中資控股品牌就占廿個，包括比亞迪、奇瑞、問界、理想、小鵬、零跑、阿維塔等。

路透指出，新冠疫情以來，歐洲車企在大陸的銷量大幅下滑；大陸車企則因基本被擋在美國市場之外，加上國內需求轉弱，目光也轉向歐洲。

施密特汽車研究公司的數據顯示，今年第二季度，大陸品牌在歐洲的市場份額達到百分之十點七，高於去年的百分之五點七，也超過了自七○年代起進入歐洲市場的日本品牌。

歐盟兩年前對大陸製造的純電動車加徵關稅，大陸車企則通過擴大燃油車和插電式混合動力車業務應對。今年第二季，大陸品牌在西歐插電式混合動力車市場的份額超過百分之廿六，而兩年前同期僅為百分之二點二。

這已引起歐盟警惕。中歐貿易投資磋商機制第二次例會九日剛在北京落幕，根據歐盟方公布，雙方達成共同諒解，將適度控制大陸向歐盟出口的油電混合動力車及插電式油電混合動力車，這使大陸對歐盟的相關出口有可能削減超過一半。