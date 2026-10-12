加速上崗 北京機器人 征服全球各行業

最近，巴拿馬的一家酒店裡，來自北京的機器人「服務員」變多了。此前，北京雲跡科技研發的數台服務機器人，在這裡順利度過了「考察期」。對機器人工作效果格外滿意的酒店方，決定複購一批「新員工」。憑藉過硬的技術支撐，北京創新主體研發的機器人正在全球範圍內加速「上崗」。

外賣配送、衣物傳遞、客房送物……在全球廿多個國家和地區，北京雲跡科技研發的服務機器人已走進四萬多家酒店、兩百多家醫療機構，覆蓋工廠、樓宇、零售等多元場景。二〇二五年，該公司海外收入同比增長超過百分之九十。

二〇二六年上半年，北京重點人形機器人生產企業實現產品產量近六千套，較同期增長近十倍。讓人形機器人擁有與人類一樣行走、奔跑、跳躍能力的，是遍布其全身的關節模組。北京企業靈足時代自主研發的機器人一體化關節模組，依靠「穩」字，已征服全球近萬家客戶。

「目前，公司產品海外售後返修率控制在萬分之一以下。」靈足時代創始人兼首席運營官邵元欣介紹，二〇二六年上半年，靈足時代的產品出貨量是去年總量的近兩倍。目前，該公司的海外業務占整體業務的四分之一，產品主要銷往北美、歐洲、東南亞三大區域。

全球首款「手、眼、腦」協同的介入手術機器人，也帶著與產品配套的「北京服務」，從亦莊走向全球。

七月，一個埃及企業代表團第二次來到北京，到訪唯邁醫療，並帶來訂單合同。「這份訂單我們前後溝通了一年多，從設備的參數性能，到工程團隊對需求的快速回應，客戶都非常滿意。」唯邁醫療海外銷售關仕傑表示，實現手術機器人出海，產品銷售只是第一步，配套的支援服務才是讓設備真正落地紮根的關鍵。最近，該公司的工程師正準備前往厄瓜多完成設備裝機。接下來，吉爾吉斯、波蘭、匈牙利……訂單紛至沓來。

從巴拿馬酒店的服務機器人到歐美實驗室的關節模組，再到落地多國醫院的介入手術機器人，來自北京機器人產業的原創技術，正在抵達世界更多角落。