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從投行看大陸／台商不適用離岸信託課稅新規

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）　

台商的稅務身分和一般外商相同，不適用引起軒然大波的21號公告。

大陸稅務局針對大陸居民利用離岸信託避稅的追稅行動，鬧得沸沸揚揚，導致台商擔憂自己經BVI等第三地境外公司，設立控股公司後投資持股大陸實體公司的架構，是否也適用21號公告範圍中？（2026年7月24日財政部、稅務總局《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》）

一、境外控股架構不屬於21號公告的信託安排

21號公告針對的是兩類離岸信託對象，一是境外明示信託；二是名義上並非信託、但實質具備信託功能的其他法律安排，關鍵核心在資產法律所有權與受益權相分離。

典型台商投資大陸模式，為個人持有離岸公司股權後，再投資大陸境內實體公司，屬於公司法項下定義的股權投資，股東享有投票與分紅權，不構成信託或類信託安排。也就是透過多層境外控股進到大陸做實體投資，不等同類信託安排。

二、不能擴張適用於台灣居民

21號公告中所謂「取得外國國籍或境外永居、但主要經濟利益來源於境內」，是指原先為大陸居民身分，後來「移居境外」或放棄大陸國籍取得新國籍，而經濟利益仍留在大陸境內；對台商來說，因為出生就是台灣居民身分，並未經歷所謂先放棄大陸國籍再取得新國籍的過程，不符合「移居境外」事實。

三、不符合境外控股架構的歷史和商業事實

台商自BVI等離岸控股公司取得大陸境內實體企業的分紅，股息支付主體為境外法人，依規定屬於來源於境外的所得；大陸境內企業向境外法人股東分紅時，已按10％代扣代繳非居民企業所得稅；若再以21號公告為理由，穿透離岸公司向台商個人課徵20％個人所得稅，將構成經濟性質的雙重徵稅，不符合台商現行境外控股架構的歷史與商業事實。

四、無住所台商可適用「六年規則」享受境外所得免稅

台商還是要注意，依《個人所得稅法實施條例》及財政部 稅務總局2019年第34號公告規定，無住所個人在大陸境內居住累計滿183天的年度，只要連續不滿六年，滿足這條件的台商，經向主管稅務機關備案，那來源於大陸境外且由境外單位或個人支付的所得，可以免繳個人所得稅。

即使台商明確不適用21號公告，但由於大陸金稅四期已經落地，台商在大陸的金流軌跡已被高度透明，稅務局有很大的機會利用金稅四期提供的明細資料，認定台商符合繳稅條件，尤其稅務局常把台商的稅務身分視為一般大陸居民的稅務身分，忽略了港、澳、台居民在稅法適用上是歸屬於外商投資者的範圍，這也是台商不應該被納入此次21號公告課稅對象的主因。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

台商 信託 追稅

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