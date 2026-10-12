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大陸拚經濟 加大刺激力道

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國家發改委主任鄭柵潔（新華社）
大陸國家發改委主任鄭柵潔（新華社）

大陸國家發改委主任鄭柵潔近日主持召開民營企業座談會時表示，第4季將加大「逆周期調節」力度，強化存量政策和增量政策協同發力，會及時謀劃更多帶動性強的政策工具，努力完成全年經濟增長目標任務。

大陸經濟整體增速放緩，2026年全年GDP成長目標設定在 4.5%至5.0%之間，為多年來相對保守區間。其中第1季GDP年增5.0%，第2季則因需求不足放緩至4.3%。進入下半年後，固定資產投資出現進一步放緩與下滑壓力，民間消費與零售增長動能仍顯不足。

「逆周期調節」是指政府為了平穩經濟波動，採取「逆向而行」宏觀經濟政策手段。當經濟下行、需求不足、失業率上升時，政府會實施寬鬆政策（如降息、降準、減稅降費）或加大基礎建設投資，刺激市場活力。

鄭柵潔表示，當前，外部衝擊對經濟運行的影響仍在持續，大陸國內新舊動能轉換加快推進，發改委將推動「十五五」規劃、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案等明確的重大工程項目儘早開工建設，激發釋放內需潛力。

此外，發改委會推動科技創新與產業創新深度融合，提升產業鏈供應鏈韌性，提高能源資源安全保障水平，夯實國家糧食安全根基。

鄭柵潔 大陸 發改委

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