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韓投資人買陸股最愛長鑫 前三季買進金額是是第二名的近十倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
南韓證券存托結算院（SEIBro）數據顯示，南韓投資人今年前三季積極布局大陸股市，淨買入前15名A股合計約7,987萬美元，其中長鑫科技以4,207萬美元居冠，占比逾五成。路透
南韓證券存托結算院（SEIBro）數據顯示，南韓投資人今年前三季積極布局大陸股市，淨買入前15名A股合計約7,987萬美元，其中長鑫科技以4,207萬美元居冠，占比逾五成。路透

南韓證券存托結算院（SEIBro）數據顯示，南韓投資人今年前三季積極布局大陸股市，淨買入前15名A股合計約7,987萬美元，其中長鑫科技以4,207萬美元居冠，占比逾五成。

中國基金報引述SEIBro數據報導，今年前三季，南韓投資者淨買入長鑫科技占前15名總額約53%，是第二名的近十倍。而半導體產業鏈是韓國投資者淨買入最集中方向，除長鑫科技外，立昂微、華夏國證半導體晶片ETF、德明利 、長電科技 、中微均進入買超前15名。

今年前三季，韓國投資者淨買入金額前15名的港股合計約2.28億美元，同期淨買入前15名A股合計約7,987萬美元。其中，Global X中國半導體ETF淨買入金額高居榜首，前三季淨買入金額為5,257萬美元。中際旭創H股以約4,348萬美元緊隨其後，兩者合計占淨買入前15名總額的四成以上。Global X為韓國資產管理機構未來資產旗下的ETF品牌。

ETF也是南韓投資者喜愛標的，前15名中有六檔ETF，南韓投資者對其淨買入金額合計約1.28億美元，占淨買入前15名總額的約56%。這些ETF覆蓋半導體、電動車及電池、滬深300指數、恒生科技指數和科創50指數等市值型或主題指數產品。

陸股 投資人 A股 南韓

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