聽新聞
0:00 / 0:00

外銀搶人民幣大作戰 就為了做這件事

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
人民幣。 美聯社
人民幣。 美聯社

大陸多家外資銀行近期反常地將焦點轉向常規的人民幣大額存單攬儲戰，以高於大陸國有銀行與股份制銀行的利率積極吸收人民幣存款。意味在人民幣走強背景下，外資銀行正調整策略，為「跨境與貿易業務」儲備人民幣。

有台資背景的永豐銀行（中國）9月底公告發行三年期人民幣個人大額存單，起存金額人民幣20萬元，最高年化利率1.92%；東亞銀行（中國）近期公告大額存單產品說明書顯示，該行於近期發行三年期人民幣個人大額存單，起存20萬元，年化利率1.90%。

除了長期限產品外，外資銀行也推出短期限大額存單，比如滙豐中國上線多款人民幣大額存單，起存門檻人民幣20萬元，其中一款3個月產品年化利率約1.25%；渣打中國推出多款人民幣大額存單，1年期產品起購金額20萬元；星展中國於10月期間發行人民幣個人大額存單，期限1個月，起存20萬元，年化利率1.05%等。

市場研究分析指出，外資銀行此舉並非盲目轉型全面與中資銀行打價格戰。對於外資銀行在陸經營策略調整，21世紀經濟報導，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析原因有二：一是近期人民幣持續走強、市場持有意願增強，外資銀行要擴大跨境支付結算、貿易融資、財富管理等業務，前提是先有足夠的人民幣負債，發行大額存單有助於增加負債；二是為了補齊零售短板。

外界關注前述舉措是否為長期趨勢起點，有觀點認為，目前大陸外資銀行做法更偏向階段性戰術動作。

人民幣 永豐銀行 亞銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人行：不搞競爭性貨幣貶值 不會阻升人民幣獲取出口優勢

回應人民幣低估質疑 陸官媒：中國不搞競爭性貨幣貶值

宇樹股價腰斬 小摩喊減碼！未來還有可能出現三成的跌幅

陸女子收2500元生日紅包未回禮！遭男友控詐騙 網友：太奇葩

相關新聞

陸混動車銷歐數量恐砍半 四年內將少賣數百萬輛

大陸混合動力汽車（混動車）成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模恐受限。中歐貿易投資磋商機制近日達成混動車貿易諒解，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇透露，未來四年大陸普通混動車及插混車出口恐減少數百萬輛，約為原先預期（出口數量）的一半。

外銀搶人民幣大作戰 就為了做這件事

大陸多家外資銀行近期反常地將焦點轉向常規的人民幣大額存單攬儲戰，以高於大陸國有銀行與股份制銀行的利率積極吸收人民幣存款。意味在人民幣走強背景下，外資銀行正調整策略，為「跨境與貿易業務」儲備人民幣。

加速上崗 北京機器人 征服全球各行業

最近，巴拿馬的一家酒店裡，來自北京的機器人「服務員」變多了。此前，北京雲跡科技研發的數台服務機器人，在這裡順利度過了「考察期」。對機器人工作效果格外滿意的酒店方，決定複購一批「新員工」。憑藉過硬的技術支撐，北京創新主體研發的機器人正在全球範圍內加速「上崗」。

陸車企闖蕩歐洲 巴黎車展創紀錄

本周開幕的巴黎車展將迎來破紀錄的廿家中國大陸汽車品牌參展，占據全場整車展商的三分之一，數量是二○二四年上屆車展的兩倍，對歐洲車企構成強勁挑戰。

大陸官方 推AI產業創造就業

大陸人社部十日表示，今年前九個月城鎮新增就業一○五二萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為百分之五點二，就業形勢總體穩定。接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，開展適應人工智慧（ＡＩ）發展促就業行動。

廈金大橋廈門段 有望年底前通車

據福建官方消息，廈金大橋（廈門段）工程於九日完成觀音山沙灘橋一點五萬噸鋼箱梁整體橫移施工，為後續橋面工程、機電與交通安全設施工程施工創造了有利條件，也為推動二○二六年底實現海上主線橋通車奠定堅實基礎，將「搶抓施工黃金期，全力衝刺年度建設目標」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。