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特斯拉大陸銷售回溫 兩個改變幫大忙

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸乘聯分會最新數據顯示，特斯拉上海超級工廠9月交付超9.5萬輛，月增11%、年增5%，創年內月度新高，主因出口增加、大陸市場銷售明顯回暖所致。‌‌

數據顯示，特斯拉9月在大陸市場零售銷量約6.5萬輛，較8月增長29.55%，創年內單月新高。不過，相較去年同期仍下滑‌9.35%，且6月至9月已經連續四個月下滑。

在出口方面，每日經濟新聞報導，特斯拉中國銷售人員表示，上海超級工廠的生產和出口具有一定周期性，1月、4月、7月和10月通常是出口相對集中月份。9月主要供應大陸國內市場，上一輪（購車）政策要求提走現車，一方面也是為了第3季交付。

消費者對汽車產品的關注，也正從續航、性能等傳統指標延伸至智慧化體驗。雖然特斯拉5月21日官宣將中國大陸列入「FSD Supervised / 特斯拉輔助駕駛」可用地區名單，但不等於已對中國大陸車主全開放。目前仍卡在數據合規、算法本土化、OTA審批和L2/L3責任邊界議題等。

特斯拉最新生產與交付報告顯示，其第3季全球交付汽車48.65萬輛，季增1.3%、年減2.13%；同期汽車產量為46.44萬輛。分車型來看，Model 3和Model Y當季合計交付47.82萬輛，占總交付量的約98.3%，仍是特斯拉的交付主力。

特斯拉 上海

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