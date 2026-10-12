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陸混動車銷歐數量恐砍半 四年內將少賣數百萬輛

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸混合動力汽車成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模恐砍半。（美聯社）
大陸混合動力汽車成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模恐砍半。（美聯社）

大陸混合動力汽車（混動車）成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模恐受限。中歐貿易投資磋商機制近日達成混動車貿易諒解，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇透露，未來四年大陸普通混動車及插混車出口恐減少數百萬輛，約為原先預期（出口數量）的一半。

彭博引述知情人士指出，塞夫柯維奇已向歐洲官員通報相關計畫。歐盟可能採取保障措施，限制大陸混動車進口，最快12月實施，可能採關稅配額制，超額進口部分加徵關稅。具體機制仍待討論，歐盟領導人將於15日至16日在布魯塞爾開會。

界面新聞提到，歐盟2024年10月底對大陸製純電動車加徵7.8%至35.3%的反補貼稅，另加10%基礎關稅；插混車未納入調查，仍適用10%一般關稅，大陸車廠因此轉向混動車。

歐盟擬限制大陸混動車進口
歐盟擬限制大陸混動車進口

報導指出，歐盟曾討論將大陸品牌插混車在西歐的市占率壓低至15%左右。中國汽車流通協會專家委員會委員李顏偉表示，目前大陸品牌插混車在西歐市占率約29%，若降至15%，數量將接近減半。他指，大陸插混車以電驅為主，電池容量較大，規模化生產及供應鏈效率帶來價格優勢。他認為，若要拉近價格競爭條件，數量壓縮幅度大致就是一半。

歐盟自大陸進口混動車從2024年10月約3,800輛，增至2026年7月的5.04萬輛。2026年前4個月，進口混動車金額達31.76億歐元，首度超過純電車的28.08億歐元。

據德國市場研究機構Dataforce數據，2026年上半年歐洲插混銷量前三名均為大陸車款，比亞迪宋PLUS DM-i約4.47萬輛、元UP DM-i約3.16萬輛、奇瑞探索06 C-DM約2.99萬輛。

出口空間若受限，大陸車廠也將調整歐洲生產布局。惠譽評級歐洲企業評級高級董事謝麗特表示，在地化取決於當地採購及供應網絡，單靠在歐洲組裝進口零組件，不足以建立穩健的產業布局。

惠譽預估，未來三至五年，大陸車廠在歐洲將更多採取合作及部分新建項目，進展取決於能否維持市占率及取得足夠投資回報。

歐盟 電動車 關稅

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