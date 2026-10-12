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蘋果iPhone 18 Pro系列在陸賣300萬支

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸開賣未滿一個月，累計啟用量已突破300萬支。陸媒報導，大陸數位部落客披露數據顯示，今年第40周（9月28日至10月4日）Pro系列兩款機型單周啟用量合計逾112萬支，其中較高階的Pro Max單周啟用量逾76萬支，占比逾全系列一半。

快科技指出，截至今年第40周，iPhone 18 Pro系列在大陸市場的單周啟用量依舊維持高速成長態勢，完全沒有出現往年新品開售後熱度快速回落的走勢。該周兩款機型單周啟用量合計逾112萬支，平均每天約有16萬支新機啟用。

與此同時，剛剛卸任蘋果公司CEO的庫克（Tim Cook）以執行董事長的新身份第一次訪問中國大陸。11日下午2時許，庫克到廣州天環廣場Apple Store零售店，期間吸引無數果粉「追星」，讓整間蘋果零售店擠得水洩不通。

價格方面，iPhone 18 Pro系列受到記憶體晶片等上游供應鏈成本上漲影響，大陸市場起售價調高至人民幣9,999元（約新台幣47,695元），Pro Max起售價為人民幣10,999元（約新台幣52,465元）。此前，調研機構Counterpoint Research指，iPhone 18 Pro系列在大陸上市首三天的銷量，較上一代Pro系列上市首周成長12%。

蘋果 大陸 iPhone 18 Pro

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